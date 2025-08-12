أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القيمومة في البطريركية المارونية: حريق المجمّع في زوق مصبح ناتج عن ماس في الكهرباء وتم استدراكه مباشرة
أخبار لبنان
2025-08-12 | 10:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
القيمومة في البطريركية المارونية: حريق المجمّع في زوق مصبح ناتج عن ماس في الكهرباء وتم استدراكه مباشرة
أفادت القيمومة في البطريركية المارونية بأن "الحريق الذي اندلع في المجمّع البطريركي حيث المحكمة الروحية والدوائر البطريركية والأمانة العامة للبطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، والواقع في محلة زوق مصبح، فجر اليوم، ناتج عن ماس كهربائي في غرفة توزيع الكهرباء المشتركة بين بلوكات المجمع الأربع A,B,C,D والدخان المتصاعد هو من المناور الجانبية المعزولة عن الطوابق والمكاتب والأضرار محصورة في الطابق المخصص للوحات توزيع الكهرباء".
وقالت في بيان: "تم استدراك الحريق مباشرة من قبل نواطير المجمع والأب القيم الذي يقطن فيه في الطابق العلوي".
وأضاف البيان: "القيمومة تتمنى على وسائل الإعلام والتواصل، أخذ الخبر من المرجع اليقين عوضاً عن العناوين المغلوطة والمبطنة والتي لا صحة لمحتواها عن محاولة تلف ملفات في المحكمة الروحية أو سوء الإدارة للمجمع وغيرها من التعابير الجاهزة دوماً في كل مناسبة "لغاية في نفس يعقوب"، وبدورها تشكر القيمومة الدفاع المدني والقوى الأمنية والصليب الأحمر والقيمين على المجمع على الجمهوزية التامة التي لولاها لكانت الأضرار أفظع بالطبع. كما يجري فوراً العمل على إصلاح ما أتلفه الحريق بالتواصل مع شركة كهرباء لبنان والأخصائيين المعنيين. ويذكر أساساً أن المحكمة الروحية مغلقة لغاية منتصف أيلول (الفرصة السنوية) مع التأكيد ألا أضرار في أي من مكاتبها أو ملفاتها والحمد لله على عدم وجود أي أضرار بشرية".
أخبار لبنان
البطريركية المارونية
حريق
زوق مصبح
المحكمة الروحية
التالي
أسرار الصحف 12-8-2025
أمن الدولة: توقيف سوري من "جبهة النصرة" في الصرفند
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-07-27
عملية سلب فاشلة في زوق مصبح!
أمن وقضاء
2025-07-27
عملية سلب فاشلة في زوق مصبح!
0
أخبار لبنان
2025-07-25
بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي
أخبار لبنان
2025-07-25
بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي
0
أخبار دولية
2025-06-11
ثلاثة قتلى على الأقل و10 جرحى في حريق بمجمع بتروكيماويات في إيران
أخبار دولية
2025-06-11
ثلاثة قتلى على الأقل و10 جرحى في حريق بمجمع بتروكيماويات في إيران
0
أخبار دولية
2025-07-27
ترامب: لا مجاعة في غزة بل سوء تغذية ناتج عن سرقة حماس للمساعدات
أخبار دولية
2025-07-27
ترامب: لا مجاعة في غزة بل سوء تغذية ناتج عن سرقة حماس للمساعدات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:04
معلومات "الأخبار": الجيش أكّد رفضه الصدام مع مكوّن أساسيّ في البلد
صحف اليوم
00:04
معلومات "الأخبار": الجيش أكّد رفضه الصدام مع مكوّن أساسيّ في البلد
0
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
0
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:50
منتخب لبنان يتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73 ومواجهة مرتقبة مع منتخب نيوزيلندا يوم الخميس
خبر عاجل
13:50
منتخب لبنان يتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73 ومواجهة مرتقبة مع منتخب نيوزيلندا يوم الخميس
0
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
0
آخر الأخبار
23:55
إي بي سي عن مسؤولين أميركيين: ترامب ونائبه سيشاركان باجتماع افتراضيّ مع زيلنسكي والحلفاء الأوروبيين
آخر الأخبار
23:55
إي بي سي عن مسؤولين أميركيين: ترامب ونائبه سيشاركان باجتماع افتراضيّ مع زيلنسكي والحلفاء الأوروبيين
0
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
عقبات تواجه قرار احتلال غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
عقبات تواجه قرار احتلال غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Tourism Lebanon"... تطبيق ذكي يخطّط لك رحلاتك
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Tourism Lebanon"... تطبيق ذكي يخطّط لك رحلاتك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكهرباء من جديد مشاريع متوسطة وأخرى طويلة الأمد لرفع ساعات التغذية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكهرباء من جديد مشاريع متوسطة وأخرى طويلة الأمد لرفع ساعات التغذية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل بين تسويق التهديد والاعتراف بترميم قدرات حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل بين تسويق التهديد والاعتراف بترميم قدرات حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ثلاثة حوادث تعرّض لها الجيش اللبنانيّ خلال تفكيك منشآت الحزب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ثلاثة حوادث تعرّض لها الجيش اللبنانيّ خلال تفكيك منشآت الحزب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرائقُ على أنواعها نتيجة حتمية للحرارة المرتفعة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرائقُ على أنواعها نتيجة حتمية للحرارة المرتفعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:51
قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني
أخبار لبنان
12:51
قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني
2
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
3
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
5
أخبار لبنان
12:37
على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ
أخبار لبنان
12:37
على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ
6
منوعات
03:07
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
منوعات
03:07
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
7
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
8
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More