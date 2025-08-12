القيمومة في البطريركية المارونية: حريق المجمّع في زوق مصبح ناتج عن ماس في الكهرباء وتم استدراكه مباشرة

أفادت القيمومة في البطريركية المارونية بأن "الحريق الذي اندلع في المجمّع البطريركي حيث المحكمة الروحية والدوائر البطريركية والأمانة العامة للبطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، والواقع في محلة زوق مصبح، فجر اليوم، ناتج عن ماس كهربائي في غرفة توزيع الكهرباء المشتركة بين بلوكات المجمع الأربع A,B,C,D والدخان المتصاعد هو من المناور الجانبية المعزولة عن الطوابق والمكاتب والأضرار محصورة في الطابق المخصص للوحات توزيع الكهرباء".



وقالت في بيان: "تم استدراك الحريق مباشرة من قبل نواطير المجمع والأب القيم الذي يقطن فيه في الطابق العلوي".



وأضاف البيان: "القيمومة تتمنى على وسائل الإعلام والتواصل، أخذ الخبر من المرجع اليقين عوضاً عن العناوين المغلوطة والمبطنة والتي لا صحة لمحتواها عن محاولة تلف ملفات في المحكمة الروحية أو سوء الإدارة للمجمع وغيرها من التعابير الجاهزة دوماً في كل مناسبة "لغاية في نفس يعقوب"، وبدورها تشكر القيمومة الدفاع المدني والقوى الأمنية والصليب الأحمر والقيمين على المجمع على الجمهوزية التامة التي لولاها لكانت الأضرار أفظع بالطبع. كما يجري فوراً العمل على إصلاح ما أتلفه الحريق بالتواصل مع شركة كهرباء لبنان والأخصائيين المعنيين. ويذكر أساساً أن المحكمة الروحية مغلقة لغاية منتصف أيلول (الفرصة السنوية) مع التأكيد ألا أضرار في أي من مكاتبها أو ملفاتها والحمد لله على عدم وجود أي أضرار بشرية".