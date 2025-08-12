مجلس القضاء الأعلى: قانون تنظيم القضاء العدليّ تضمّن نصوصًا لا تتوافق مع ما هو مأمول

اعتبر مجلس القضاء الأعلى أنّ قانون تنظيم القضاء العدليّ تضمّن نصوصًا تساهم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية، لكنّه في المقابل، رأى أنه تضمّن نصوصًا لا تتوافق مع ما هو مأمول ومطلوب بهدف ترسيخ الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية وتأمين حسن سَير العمل القضائيّ، لا سيما في ضوء ملاحظات مجلس القضاء الاعلى المتكررة بهذا الصدد.