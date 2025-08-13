اجتماع لوزيرة التربية مع نحو أربعين مديرة ومديرًا

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعًا مفتوحًا مع نحو أربعين مديرة ومديرًا في قاعة المسرح، مشيرة إلى الشراكة الطبيعية القائمة والأساسية مع المدير لانطلاقة العام الدراسيّ.



ودعتهم إلى القيام بأفضل ما لديهم لإنجاح السنة الدراسية.



ثم تركت المجال للأسئلة، حين لفت بعضهم إلى تناقص عدد أساتذة الملاك والحاجة إلى اساتذة متخصصين جدد.



وبحثوا في مطالبة مالكي المدارس المستأجرة باسترداد المباني أو رفع بدلات الإيجار بمبالغ لا قدرة على تأمينها.



وطالبوا بفروع باللغة الإنكليزية للروضات، واعتماد الرقمنة والمكننة الإدارية، ومعالجة أوضاع الأولاد اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في سوريا.



كما طالبوا بمتابعة العمل لتشغيل تجهيزات الطاقة الشمسية لكي توفر المدارس أكلاف الطاقة على صناديقها.



وعبّرت كرامي عن ارتياحها لسماع مطالب المديرين وهي معبرة عن حالات مشابهة في المناطق كافة.



وأكدت العمل مع الإدارة في الوزارة لترسيخ استعمال المكننة بصورة أوسع وتعميمها سيما وأن الوزارة قطعت شوطا في هذا المجال.



وقالت: "إننا نعمل بكل قوانا مع الإدارة وفريق العمل في ظل ظروف استثنائية، إذ أننا نخرج من سنة خانقة بعد الإعتداءات الإسرائيلية ووجود مدارس مهدمة كليًا وأخرى تحتاج إلى الصيانة أو الترميم ، يضاف إليها المدارس التي تحتاج إيجاراتها إلى تسويات".



وشجعت الوزيرة المجتمع ببلدياته ومؤسساته والمجتمع المدني الناشط، على احتضان المدارس الرسمية لأن التربية مسؤولية مشتركة، وهناك هامش لقبول الهبات من المجتمع ومن أصحاب الأيادي البيض الذين يدعمون المدارس من دون شروط .



وأعلنت كرامي أنّ الحكومة تبنت موضوع الرقمنة والمكننة الإدارية، وتقدمت بطلب للحصول على منحة لتمويل المكننة وتسير في هذا المسار توفيرا للوقت والجهد.



وفي موضوع تعليم الأولاد الوافدين من سوريا وخصوصا اللبنانيين الذين لا يملكون وراقا ثبوتية كافية، أوضحت أنّ هذا الأمر تتم مناقشته على أعلى المستويات "ولسنا بغافلين عنه".



من جهة ثانية، ثم استقبلت كرامي منتخب لبنان المدرسي المشارك في الدورة العربية المدرسية للعبة الريشة الطائرة التي ستقام في الأردن بين 17 و 27 آب الحاليّ.