بري: إيران دولة صديقة للبنان وستبقى كذلك

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري إنّ إيران دولة صديقة للبنان وستبقى كذلك.



وقال لصحيفة "النهار": "حزب الله" لم ينته ويبقى من أكبر الأحزاب في لبنان رغم كل ما تعرض له وإنّ التعامل مع مكوّن سياسيّ وطائفة كبرى "لا يكون بهذه الطريقة".



ونقلت الصحيفة عن بري استغرابه الهجوم على لاريجاني، معتبرًا أنه يأتي "بأمر عمليات من الخارج ينفذه لوبي داخليّ".



ودعا المعترضين إلى منعه إن استطاعوا، مشيرًا إلى ضرورة التدقيق أيضًا في تصريحات المسؤولين الأميركيين وغيرهم إذا كانت هناك مخاوف على السيادة اللبنانية.



ونفى بري موافقته على ورقة قرار الحكومة في شأن السلاح، وسأل: "لو سلمنا بهذا القرار، هل ستنسحب إسرائيل من الجنوب أو تتوقف اعتداءاتها"؟