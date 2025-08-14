أخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
LBCI
LBCI

الأسمر شكر لوزير المال المباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريًا لمتقاعدي القطاع العام

أخبار لبنان
2025-08-14 | 03:53
الأسمر شكر لوزير المال المباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريًا لمتقاعدي القطاع العام
الأسمر شكر لوزير المال المباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريًا لمتقاعدي القطاع العام

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في بيان وزير المال ياسين جابر على "مشروع القانون الذي اعده وتبنته الحكومة، والقاضي بفتح اعتماد في موازنة ٢٠٢٥ للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريًا لكل متقاعدي القطاع العام، ذلك المشروع الذي أتى بسعي من الإتحاد العمالي العام وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام وتوافق مع وزير المال ياسين جابر ووزير العمل الدكتور محمد حيدر على التنفيذ".

كما شكر الاسمر، الوزير جابر ايضًا على "تحويل وزارة المالية لوزارة التربية والتعليم العالي كامل مستحقات التعليم المهني والتقني، لتتمكن من تسديد متوجباتها للأستاذة حتى نهاية العام ٢٠٢٥".

LBCI
خبر عاجل
13:08

وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-01

اقرار منحة ١٤ مليون ليرة للعسكريين و ١٢ مليون ليرة للمتقاعدين العسكريين

LBCI
خبر عاجل
2025-05-29

إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-20

ضبط محاولات تهريب منتجات زراعية بقيمة تفوق 750 مليون ليرة وتسليمها إلى المستشفى العسكري

LBCI
أخبار لبنان
09:14

الحاج: اذا بقي حزب الله متعنتا ولم يسلم سلاحه فالجيش سيكون حاسما وحازما

LBCI
أخبار لبنان
08:35

الرئيس عون يصدر 3 قوانين...

LBCI
أخبار لبنان
08:28

فريد البستاني: قرار القاضي شعيتو خطوة أولى لإعادة تكوين الودائع وأموال المودعين

LBCI
أخبار لبنان
08:24

الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا: القانون فوق الجميع ونحتاج عدالة حقيقية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-21

المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله: سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية بـ5 مسيرات ضد أهداف في فلسطين المحتلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-19

عون زار مقر جامعة الدول العربية في القاهرة

LBCI
أمن وقضاء
13:20

"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-17

رسامني شارك في أعمال مؤتمر" التيسير" في الدوحة وبحث مع نظيره القطري في سبل التعاون

LBCI
رياضة
08:00

اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...

LBCI
أخبار لبنان
07:53

بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما

LBCI
أخبار لبنان
06:29

معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة

LBCI
أخبار لبنان
06:28

اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة

LBCI
أخبار لبنان
04:47

السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية

LBCI
أمن وقضاء
13:20

"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن

LBCI
خبر عاجل
13:08

وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب

LBCI
أمن وقضاء
11:58

كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم

LBCI
أخبار لبنان
12:27

سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى

LBCI
حال الطقس
03:49

الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:18

شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..

LBCI
أخبار لبنان
11:32

مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية

LBCI
أمن وقضاء
13:34

العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا

