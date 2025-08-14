مفتي الجمهورية يثمن دور شيخ الأزهر ويؤكد على تعزيز التعاون بين دار الفتوى اللبنانية والأزهر الشريف



نوه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بدور الإمام الأكبر شيخ الأزهر احمد الطيب على الصعيد الإسلامي والعربي من خلال البعثات الأزهرية في الدول الإسلامية والعربية والغربية، وأكد على "أهمية التنسيق والتعاون والتواصل بين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ومشيخة الأزهر الشريف وإفتاء الديار المصرية".



يذكر ان موقف المفتي دريان جاء قبيل عودته إلى بيروت بعد مشاركته في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في القاهرة بعنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث التقى الشيخ الأزهر الطيب، الذي وعد المفتي بتلبية الدعوة لزيارة لبنان في أقرب فرصة .