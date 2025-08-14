الوزير الحجار من فوج حرس بيروت: أتيت لأستمع إلى طلباتكم وآمل ان تعودوا الى مهماتكم ضمن القانون والانضباط

تحدّث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم، من مقر قيادة فوج حرس مدينة بيروت عن "المهام التي تشكل جزءًا أساسياً من حفظ الأمن في مدينة بيروت"، لافتا إلى أن "الوزارة حريصة على دعم هذا الفوج وتوفير الإمكانات اللازمة لتعزيز قدراته.وشكر لـ"الفوج قيادة وضباطا وعناصر جهودهم"، وقال: "أتيت لأستمع إلى طلباتكم وحاجاتكم لتتمكنوا من القيام بالمهمات الموكلة اليكم".وقال "إن فوج الحرس سيعود لتأدية دوره في خدمة أهالي بيروت، فأنا أعي جيدا المشاكل التي مر فيها. وبعد تسلم القيادة الجديدة الحرس، حصل تغيير".واضاف "ستكلفون وتشاركون، بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي وقيادة شرطة بيروت، بتأمين حضور أمني ضمن بيروت وتسهيل حركة السير. نحن نعمل في وزارة الداخلية والبلديات مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لوضع كل الادارات المعنية أمام مسؤولياتها، وليس فقط قوى الأمن، فخدمة بيروت وأبنائها تحتاج إلى تضافر كل الجهود". وأوضح أن "السلامة المرورية هي عمل متكامل بين كل الوزارات، وقريبا، سنزور محافظة بيروت ورئيس وأعضاء المجلس البلدي للتداول في كيفية تأمين ما هو مطلوب لدعمكم ونحدد بشكل واضح ومسؤول ما هي مهمات فوج حرس بيروت بحسب القانون".وتابع "ستكون هناك متابعة ومحاسبة، وآمل أن تكون دوما ايجابية، فالقيم تبدأ من الانضباط وهذا ما ألمسه حاليا في الفوج، وهو اساس كل المهمات لخدمة المواطن والناس والمجتمع. وإني آمل أن تعودوا قريبا الى مهماتكم ضمن القيم والمبادئ التي تتمثل بالانضباط والنزاهة ونظافة الكف، وأن تكون لديكم مساهمة ايجابية في خدمة بيروت والوطن".