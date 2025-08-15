وفد من "المقاصد" يزور سلام مؤكّدًا دعمه لمواقفه الوطنيّة

قام وفد من مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في بيروت، برئاسة فيصل سنّو، بزيارة لدولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نوّاف سلام في السراي الحكومي، دعماً لمواقفه الوطنية الثابتة، وتأكيد تأييد الجمعيّة بما تمثّله في وجدان مجتمعها من وطنيّة صافية، تجعل بناء دولة القانون والمؤسسات على رأس أولويات إعادة النهوض، لينعم لبنان واللبنانيون بالإستقرار والنماء.