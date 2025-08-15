أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رائد خوري لـ "الوطنية": مواجهة مافيا المولدات واجب وطني... ولا مكان للمساومة مع من يبتز اللبنانيين

أخبار لبنان
2025-08-15 | 02:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رائد خوري لـ &quot;الوطنية&quot;: مواجهة مافيا المولدات واجب وطني... ولا مكان للمساومة مع من يبتز اللبنانيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
رائد خوري لـ "الوطنية": مواجهة مافيا المولدات واجب وطني... ولا مكان للمساومة مع من يبتز اللبنانيين

 من أخطر الأمور التي تهدد اللبنانيين ليس فقط في أموالهم بل في صحتهم مافيا المولدات التي أصبحت خطيرة جداً مما دفع الحكومة للإهتمام بهذا الموضوع و عقد جلسة لوضع الأمور في نصابها و محاسبة المخالفين 

 فأصحاب المولدات لا يلتزمون بأبسط معايير السلامة و الأخلاق   كعدم تركيب فلاتر حسب الأصول وعدم وضع عدادات والتلاعب بالأسعار 

  ونظرا لانتشار هذه الظاهرة في المدن وضمن البيئة السكنية وتشغيلها واستثمارها من دون مراعاة مواصفات الفنية التي تضمن الحد من التلوث والضرر البيئي الناتج عنه،  ودرءا للمخاطر التي قد تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة ناتجة عن انبعثات هذه المولدات ، طلب دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام  من الوزارات والإدارات العامة وبالسرعة الممكنة وضمن الصلاحيات بكل منها،  اتخاذ ما يلزم من تدابير إجراءات قانونية في ما  خص :

 أولا: التأكد من تقييد من جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة ، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية،.

ثانيا :منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوما  كحد أقصى لتسوية أوضاعهم والالتزام بما ورد  في البند أولا،  وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك،  تنظيم محاضر ضبط،  وحجز الموالدات ومصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المختص .

وبعد قرار مجلس الوزراء الأخير بتكليف لجنة وزارية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، كلٌّ ضمن اختصاص وزارته، لضبط قطاع المولدات الكهربائية وفرض العدادات والفلاتر، تعود إلى الأذهان التجربة الاولى والوحيدة الناجحة في كسر احتكار هذه المافيا. حينها، نجح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري في فرض العدادات على أصحاب المولدات وخفض الفواتير من 40 %  إلى 75%. 

 الوزير السابق رائد  خوري يشرح للوكالة الوطنية للإعلام كيف اخذ المبادرة و انتصر،  لماذا فشل من جاء بعده، وما الذي يجب فعله اليوم لضمان نجاح اللجنة الوزارية.

وهذا نص المقابلة:

 كيف نجحتم في كسر احتكار مافيا المولدات؟

اعتمدت الحزم الكامل، وفرضت العدادات بالقانون وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية. لم أساوم ولم أتراجع أمام أي تهديد. المبدأ كان واضح: المواطن لن يبقى رهينة جشع البعض.

ما أبرز نتيجة ملموسة حققتموها؟

خفضنا الفاتورة  من 40 %  إلى 75%  لأن المواطن بدأ يدفع فقط ما يستهلكه، وفق تعرفة رسمية شفافة، لا أسعار مزاجية.

 لماذا فشل الوزراء الذين جاؤوا بعدكم؟

لأن المواجهة تحتاج إرادة سياسية واستعداد لتحمل الضغوط. من دون متابعة صارمة، المافيا تعود فوراً وتفرض شروطها.

ما رأيكم بقرار الحكومة الأخير؟

الخطوة جيدة، لكن لا قيمة لها بلا تنفيذ حازم وسريع. اللجنة الوزارية يجب أن تعمل على الأرض بلا تردد، وإلا ستبقى المافيا أقوى من الدولة.

ما رسالتكم اليوم للحكومة؟

أقولها بوضوح: مواجهة مافيا المولدات واجب وطني، ومن يساومهم شريك في الظلم. التجربة أثبتت أن النجاح ممكن إذا وُجد القرار.وأن الشعب سيدعم من يقف إلى جانبه

كيف ترون مستقبل هذا القطاع في لبنان؟

المولدات حل موقت، لكن لا يمكن تركها خارج القانون. يجب فرض العدادات، وتطبيق نظام الفلاتر للحد من التلوث، ومراقبة التعرفة شهرياً. الحل النهائي يبقى في إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان وزيادة الإنتاج من الطاقة المستدامة.

أخبار لبنان

"الوطنية":

مواجهة

مافيا

المولدات

وطني...

للمساومة

اللبنانيين

LBCI التالي
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-06

التيار الوطني الحر: من واجب المقاومة تحقيق هدف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني

LBCI
أخبار دولية
2025-05-23

اردوغان يعلن "عقد الأسرة" لمواجهة انخفاض معدل المواليد في تركيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-06

رائد خوري بعد لقائه البطريرك اليازجي: حماية التنوع المشرقي تبدأ من تثبيت الاستقرار في سوريا ولبنان

LBCI
اقتصاد
2025-06-25

رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الأول من الأزمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:13

عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع

LBCI
أمن وقضاء
04:03

توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح

LBCI
أخبار لبنان
04:01

باسيل: وين الحق ورولان بالحبس؟

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:24

فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة

LBCI
آخر الأخبار
03:33

عقيص للـLBCI ردًا على قاسم: أحترم جدًا عقيدة الشيعة ولكن من دون أن تُفرض عليّ فالشيخ قاسم لا يقوم بـ"كربلاء" لنفسه فقط بل لكل اللبنانيين وهذا أمر يتعلّق بأمن الجميع ولا يمكنه أن يأخذ كل اللبنانيين معه من دون سؤالهم ولا أن يُفرض أي معتقد على أي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-12

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على بلدة الناقورة أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح وإصابة أحدهما حرجة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-06

الشيخ نعيم قاسم: في لبنان نواجه العدو الإسرائيلي بالدفاع عن بلدنا ومقاومتنا وهذا الدفاع سيستمر لأننا نؤمن أن التحرير واجب ولو طال الزمن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:46

النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!

LBCI
أخبار لبنان
13:33

في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المروحة والمكيف... أزمة جديدة نتيجة الحر الشديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سياحة أعمال في بيروت… والحضور خليجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي على الحدود... ورسائل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مسألة السلاح والتجديد لليونيفيل حضرا في إجتماع أميركي - فرنسي عن لبنان في باريس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:16

في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان

LBCI
خبر عاجل
14:25

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:18

شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..

LBCI
حال الطقس
02:13

العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…

LBCI
أمن وقضاء
06:36

تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد

LBCI
خبر عاجل
12:44

انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
05:47

كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا

LBCI
خبر عاجل
13:58

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More