LBCI
LBCI

قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين - صور

أخبار لبنان
2025-08-15 | 09:05
قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين - صور
قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين - صور

تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين - صور، وعاين آثار الانفجار واطّلع على ظروف الحادثة، ثم انتقل إلى قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة حيث قدم التعازي بالعسكريين الشهداء من عداد اللواء، وأكد أنه لا خيار أمام الجيش سوى الاستمرار في أداء واجبه في ظل الاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي، لأن صون الوطن مهمة مقدسة تهون في سبيلها التضحيات.

وبعدها، قدم العماد هيكل التعازي لعائلات العسكريين الشهداء في بلدتَي دبعال - صور والبيسارية - صيدا، ومنطقة الشويفات - العمروسية، مثمنًا تضحياتهم واندفاعهم في أداء الواجب، ولافتًا إلى أن قيادة الجيش ستبقى وفية لهم ولعائلاتهم.
 
 
 
 
 
 

