وزير العمل يزور مغدوشة وطنبوريت لمناسبة عيد السيدة: أعيادنا واحدة وهمنا واحد هو مصلحة لبنان

أخبار لبنان
2025-08-15 | 08:53
زار وزير العمل الدكتور محمد حيدر، يرافقه رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية عنقون، بلدات مغدوشة وطنبوريت، حيث كان في استقباله حشود من الأهالي، والمجالس البلدية، والمخاتير، والنوادي، والفاعليات الاجتماعية الذين رحبوا به معبرين عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تحمل أبعادًا وطنية ووحدوية.

واستهلت الجولة بزيارة قام بها الوزير حيدر إلى راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي بشارة حداد، حيث قدم له التهاني بالعيد، مؤكدًا "القيم الروحية والإنسانية التي تجمع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم". بعد ذلك، توجه وزير العمل إلى دارة النائب الدكتور ميشال موسى في مغدوشة الذي رافقه في الجولة، ما أضفى على الزيارة طابعًا وطنيًا جامعًا.

وفي كلمته أمام الاهالي، شدد حيدر على أن "هذه الجولة تأتي لتأكيد المؤكد في عمق العلاقات التاريخية بين أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم الدينية"، وقال: "اخترنا مناسبة عيد السيدة العذراء لنؤكد أن أعيادنا واحدة، وأفراحنا واحدة، وهمنا واحد، وهو مصلحة لبنان. في الجنوب، كما في كل لبنان، يجتمع المسلم والمسيحي على المحبة والوطنية، ونلتقي جميعًا حول هدف واحد هو بناء بلدنا وحماية وحدته".

وقد تخللت الجولة محطات تواصل مباشرة مع الأهالي، حيث عبروا عن تقديرهم لمواقف الوزير حيدر الوطنية وانفتاحه على جميع مكونات المجتمع اللبناني، مثمنين "حرصه على مد جسور التواصل بين المناطق والطوائف".

واختتمت الجولة بالتأكيد على أن "لبنان لا يمكن أن ينهض إلا بتكاتف جميع أبنائه، وأن المناسبات الدينية والوطنية هي محطات لتجديد العهد بالعيش المشترك وتعزيز الوحدة الوطنية".
 

