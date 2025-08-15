أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس بعثة اليونيفيل زار قائمقام حاصبيا
أخبار لبنان
2025-08-15 | 10:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس بعثة اليونيفيل زار قائمقام حاصبيا
استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم، في مكتبه في سراي حاصبيا، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو ابانيارا يرافقه منسق شؤون القائد العام عباس عواله، في زيارة تعارفية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كقائد عام لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان.
وتم عرض الأوضاع الأمنية في القضاء والبحث في مشاريع الخدمات الإنمائية التي تنوي "اليونيفيل" القيام بها في القرى والبلدات التابعة لنطاق عملها.
وأعرب اللواء ابانيارا عن تعاطفه مع المواطنين الجنوبيين، مبديًا أسفه لاستمرار العمليات العسكرية في الجنوب، آملًا التوصل لوقف سريع لإطلاق النار بشكل نهائي وإحلال السلام والأمن على طول الحدود الجنوبية.
كما شكر للقائمقام سلوم حسن التعاون والإيجابية في التعاطي من قبله مع كل من الكتيبتين الإسبانية والهندية، ونوه بدوره الإيجابي في متابعة المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة.
بدوره، شكر سلوم لرئيس البعثة زيارته، متمنيًا له "التوفيق" في مهامه الجديدة، مثنيًا على "الدور الإنساني والإنمائي والخدماتي الذي تقوم به اليونيفيل"، مؤكدًا "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق التام بين كل من قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية في ما خص الملف الأمني المستجد على كامل الحدود الجنوبية".
أخبار لبنان
اليونيفيل
قائمقام
حاصبيا
التالي
أسرار الصحف 15-08-2025
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-03
رئيس بعثة العراق في لبنان زار عون مشددًا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات
أخبار لبنان
2025-07-03
رئيس بعثة العراق في لبنان زار عون مشددًا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات
0
أخبار لبنان
2025-05-24
قائمقام حاصبيا جال في مراكز اقتراع القضاء وتابع مجريات العملية الانتخابية
أخبار لبنان
2025-05-24
قائمقام حاصبيا جال في مراكز اقتراع القضاء وتابع مجريات العملية الانتخابية
0
خبر عاجل
2025-07-23
ملك البحرين إلتقى الرئيس عون: نُعلن بكل اعتزاز قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت
خبر عاجل
2025-07-23
ملك البحرين إلتقى الرئيس عون: نُعلن بكل اعتزاز قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت
0
اقتصاد
2025-06-05
سلام ترأس الإجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي... جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية
اقتصاد
2025-06-05
سلام ترأس الإجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي... جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:54
"طيران الشرق الأوسط": الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada بسبب الاضراب
أخبار لبنان
11:54
"طيران الشرق الأوسط": الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada بسبب الاضراب
0
أمن وقضاء
11:03
حريق كبير في أحراج بشعله البترونية ويزبك إتصل بقيادة الجيش للمؤازرة
أمن وقضاء
11:03
حريق كبير في أحراج بشعله البترونية ويزبك إتصل بقيادة الجيش للمؤازرة
0
أخبار لبنان
10:41
الرؤساء الجميل وسليمان والسنيورة وميقاتي وسلام: موقف قاسم من شأنه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة
أخبار لبنان
10:41
الرؤساء الجميل وسليمان والسنيورة وميقاتي وسلام: موقف قاسم من شأنه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة
0
أمن وقضاء
10:39
مشيخة العقل تنفي المزاعم حول استهداف جامع السويداء
أمن وقضاء
10:39
مشيخة العقل تنفي المزاعم حول استهداف جامع السويداء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-09
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
أخبار لبنان
2025-08-09
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
0
موضة وجمال
08:59
للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
08:59
للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
0
فنّ
2025-08-11
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
فنّ
2025-08-11
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-08
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-08
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:56
قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم
آخر الأخبار
07:56
قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم
0
أخبار دولية
05:45
لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب
أخبار دولية
05:45
لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب
0
أخبار لبنان
04:34
الراعي في عيد السيدة: لارادة وطنيّة صادقة للخروج من ذهنيّة المحاصصة والتعطيل والإنغلاق
أخبار لبنان
04:34
الراعي في عيد السيدة: لارادة وطنيّة صادقة للخروج من ذهنيّة المحاصصة والتعطيل والإنغلاق
0
أخبار لبنان
04:13
عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع
أخبار لبنان
04:13
عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع
0
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
0
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
0
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
2
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
3
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
4
خبر عاجل
13:58
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
خبر عاجل
13:58
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
6
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
7
خبر عاجل
03:27
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية
خبر عاجل
03:27
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More