بلال عبد الله: الحملة المنظمة الحاقدة ضد وليد جنبلاط وموقفه التاريخي خير دليل على صوابية حكمته

دون الدخول في الخصوصيات والحسابات التي جعلت البعض ينتقل من حضن نظام آل الاسد،الى أحضان العدو الصهيوني،
خدمة لتفتيت سوريا والمنطقة وتنفيذا لمشروع اسرائيل الكبرى مستغلا الاحداث الاليمة،
فأن هذه الحملة المنظمة الحاقدة ضد وليد جنبلاط وموقفه التاريخي هي خير دليل على صوابية حكمته وعقله
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) August 17, 2025
