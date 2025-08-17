بلال عبد الله: الحملة المنظمة الحاقدة ضد وليد جنبلاط وموقفه التاريخي خير دليل على صوابية حكمته

كتب النائب بلال عبد الله عبر حسابه على منصة "اكس": "من دون الدخول في الخصوصيات والحسابات التي جعلت البعض ينتقل من حضن نظام آل الأسد، الى أحضان العدو الصهيوني، خدمة لتفتيت سوريا والمنطقة وتنفيذا لمشروع اسرائيل الكبرى مستغلا الأحداث الأليمة، فإن هذه الحملة المنظمة الحاقدة ضد وليد جنبلاط وموقفه التاريخي هي خير دليل على صوابية حكمته وعقله".