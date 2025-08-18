لقاءات لوزير الخارجية... مساعٍ للتمديد لقوات اليونيفيل

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير المملكة المتحدة هاميش كاول، في إطار الجهود والمساعي التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين للتمديد لقوات اليونيفيل في جلسة مجلس الأمن المرتقبة نهاية الشهر الحالي، وفق صيغة القرار التي يتمسك بها لبنان.



وأكد هاميش" دعم بلاده موقف لبنان بشأن التجديد لليونيفيل"، وجدد "تأييد بريطانيا قرار حصر السلاح بيد الدولة".



كما التقى الوزير رجي سفير باكستان سلمان أطهر الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الامن وقد ابلغه دعم بلاده التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان وفق الصيغة التي يتم العمل على اقرارها.