حريق في محيط المعهد الفني في منطقة تول - النبطية

اندلع حريق كبير في محيط المعهد الفني في منطقة تول - النبطية. وأتت النيران على مساحات كبيرة من الأشجار والأعشاب ولامست محيط المباني السكنية.



وعملت فرق من مركز الدوير في الدفاع المدني على محاصرة النيران واخمادها.