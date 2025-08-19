بري عرض مع رسامني للمستجدات وبحث مع ناصر الدين شؤونًا صحية وإستشفائية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل وزارة الاشغال.



واستقبل بري وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وبحث معه شؤونًا متصلة بالقطاعين الصحي والإستشفائي.