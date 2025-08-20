كرامي من بعبدا: إعتماد 4 أيام للتعليم الرسمي إستمرار للإجراء السابق ونعمل على تصحيح أجور الأساتذة

أطلعت وزيرة التربية ريما كرامي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "التحضيرات الجارية للسنة الدراسية الجديدة".



وأوضحت أن "اعتماد أربعة أيام فقط للتعليم الرسمي هو استمرار للإجراء السابق، مع الأمل أن يكون هذا التدبير للسنة الأخيرة".



وأكدت "العمل على إعادة تصحيح أجور الأساتذة، مع خطة لمعالجة هذه الملفات".