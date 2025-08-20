البستاني من بعبدا: ناقشت مع الرئيس عون ملف الودائع وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين

أعلن النائب فريد البستاني بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا أنه "سيعقد اجتماع اليوم في وزارة الصحة لاستلام مستشفى دير القمر الحكومي من مجلس الإنماء والإعمار لصالح الوزارة، مع التشديد على إنجاز هذا الاستحقاق من دون أي تأخير، باعتبار المستشفى حقًا لأبناء المنطقة".وقال: "أثنيت على أداء رئيس الجمهورية في ملف مكافحة الفساد، وهو أولوية بالنسبة إلي وداخل لجنة الاقتصاد النيابية، حيث يتماشى عمل اللجنة مع ما ورد في خطاب القسم لجهة بناء الدولة".وأضاف: "ناقشنا مع فخامة الرئيس ملف الودائع، وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين الذين تعرضوا لظلم كبير".وأشار إلى أنه "على الصعيد الاقتصادي، هناك تقدم وتحسن ملحوظ، إذ تعد فترة الصيف إيجابية على الرغم من بعض التوترات الأمنية، فيما تستمر العجلة الاقتصادية بالدوران مع توقع انتظام مالي أكبر في المرحلة المقبلة".