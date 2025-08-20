المجلس العام الماروني: الحملة المسمومة على الراعي لن تنال من مكانة سيد بكركي

دان "المجلس العام الماروني" برئاسة المهندس ميشال متّى في بيان، "ما تعرّض له البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من إساءات رخيصة صدرت عن أصوات مأجورة اعتادت التعرّض لمقاماتنا الروحية والوطنية".



ورأى أن "هذه الحملة المسمومة لن تنال من مكانة سيد بكركي الذي يبقى الضمير الحي للبنان، وحامي ثوابته التاريخية والكيانية وكل مساس بشخصه إنما هو اعتداء على جميع الموارنة، بل على كل لبناني حرّ مؤمن بالسيادة والكرامة الوطنية".



وإذ رفض المجلس أن "تمرّ هذه الإساءات من دون محاسبة"، دعا "السلطات المختصة إلى التحرّك الفوري وملاحقة المسيئين، وإنزال أشدّ العقوبات بهم، لأنّ التهاون في مثل هذه القضايا يشكّل تشجيعا على الانحدار الأخلاقي والوطني".



وأكد أن "البطريرك الراعي، بمواقفه الجريئة وصوته الحر يعبّر عن ضمير الأمة، واستهدافه لن يزيده إلا تمسكا برسالته وإصرارا على الدفاع عن لبنان الرسالة والدور".