الحجار: الهم الأساسي لدينا تطبيق البيان الوزاري... ويستحق لبنان أن نقدم له الأفضل
أخبار لبنان
2025-08-21 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الحجار: الهم الأساسي لدينا تطبيق البيان الوزاري... ويستحق لبنان أن نقدم له الأفضل
زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم محافظة بيروت، حيث كان في استقباله محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت ابراهيم زيدان.
وعقد الوزير الحجار اجتماعًا موسعًا مع موظفي المحافظة في مكتب المحافظ بحضور رئيس البلدية استمع خلاله إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن تحسين الأداء الإداري والخدماتي،
ولفت الوزير الحجار خلال اللقاء الى ان "هناك ضرورة لتكثيف التعاون بين الوزارة، المحافظة والمجلس البلدي"، مؤكدًا انه "سيواكب كل جهد يُبذل للنهوض ببيروت وخدمة أهلها".
كما اجتمع الوزير الحجار مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت، وجرى البحث في عدد من الملفات البلدية، وسبل تفعيل العمل الإنمائي في العاصمة.
وبعد اللقاء قال الوزير الحجار: "تأخرت للقيام بهذه الزيارة مع انها الأقرب بالمسافة والقلب، لأن بيروت وابناءها وسكانها في القلب وهي العاصمة وحاضنة الوطن وأبناء الوطن، وكل زوار الوطن من الاخوة العرب وغيرهم."
واضاف: "التقينا سعادة المحافظ ورئيس البلدية ورؤساء المصالح والدوائر والأقسام في بلدية بيروت وتداولنا في المشاكل والتحديات التي يواجهونها سواء على صعيد المحافظة كسلطة تنفيذية أو غيرها، واستمعنا الى هموم الموظفين وتحدياتهم. واغتنم الفرصة لاوجه التحية لاعضاء المجلس البلدي ورئيس المجلس والمحافظ وكل الموظفين الذين يبذلون الجهود اللازمة لخدمة بيروت وكل لبنان".
وقال: "سأجتمع مع أعضاء المجلس البلدي الداعم لكل الخطوات التي تقوم بها الوزارة لخدمة الناس ومكافحة الفساد والنهوض بالبلد بدءًا من العاصمة إلى كل لبنان وسنكون على تواصل دائم لتقديم الدعم اللازم وما يتوجب على الوزارة لتقديم افضل الخدمات المطلوبة"، مشددًا على ان "بلدنا وعاصمتنا وزوارنا يستأهلون ان نبذل الجهود لتقديم الخدمة برموش العيون وهذا اقل الواجب".
وأشار الى أن "لبنان يستحق بعد كل المعاناة التي مر بها أن نقدم له الافضل ويستحق أبناءه العيش بكرامة وأن يكون وطننا بالمستوى المطلوب"، لافتًا الى ان "الحكومة تتصدى لكل التحديات والهم الاساسي لدينا هو تطبيق البيان الوزاري وكل القرارات التي تتخذها الحكومة هي في هذا الاتجاه".
وقال: "همنا جميعًا هو وحدة أبناء بلدنا لانها نقطة القوة، فيمكن ان نختلف بالاراء لكن الهدف واحد لكل اللبنانيين وهذه هي نقطة القوة التي نتمسك بها لنصل الى بر الأمان".
أخبار لبنان
