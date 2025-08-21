أخبار
LBCI
LBCI

مفتي طرابلس عرض مع السيد الوضع الإجتماعي والإنمائي في المدينة

أخبار لبنان
2025-08-21 | 05:40
مفتي طرابلس عرض مع السيد الوضع الإجتماعي والإنمائي في المدينة
مفتي طرابلس عرض مع السيد الوضع الإجتماعي والإنمائي في المدينة

استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في دار الفتوى وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على رأس وفد من الوزارة، في حضور أمين فتوى طرابلس وشيخ قرائها الشيخ بلال بارودي ورئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ بسام البستاني.

وكانت الزيارة مناسبة للتداول في الشؤون العامة والشمالية خصوصًا وأبرزها زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة إلى طرابلس، وخصوصًا معرض رشيد كرامي الدولي ومرفأ طرابلس وما تعكسه هذه الزيارة من أهمية على مختلف الصعد، بالاضافة إلى مطار القليعات والمشاريع الحيوية المرتبطة به. 

وقد تم التطرق إلى الوضع الاجتماعي والإنمائي في طرابلس ودور الوزارة. وأكدت الوزيرة السيد أن نحو 14,000 عائلة تستفيد حاليًا من برنامج "أمان"، وسيتم تحديث وتقييم لكل الأسر المستفيدة من البرنامج وإعادة فتح باب التقديم لغير المستفيدين.

وأوضحت أن أربعة مراكز للشؤون الاجتماعية في طرابلس تقدم الخدمات للمواطنين والعمل جار على تفعيلها بشكل أفضل وتوفير احتياجاتها اللازمة لتعزيز عملها للعمل بكل طاقتها في هذا المجال.

وأبدت سعادتها بمشروع "فرصة" الخاص بمعالجة وإعادة تأهيل المدمنين، إذ إنه مشروع نموذجي رائع وهو يبرز وجه طرابلس الأصيل والصورة الأمثل والأسمى للعيش المشترك وهو ثمرة جهود وتعاون بين جمعية المنهج الخيرية وتجمع أم النور بإشراف ورعاية دار الفتوى في طرابلس والشمال وأبرشية طرابلس المارونية.

بدوره، ثمن المفتي إمام "زيارة الوزيرة السيد للعاصمة الثانية"، مؤكدًا أن "وزارة الشؤون تمثل أملًا واطمئنانًا لدى الكثير من الناس، وأن تفعيل التقديمات من خلال مراكز الشؤون له دور مهم جدًا لدى غالبية شرائح المجتمع".

كما تناول الحديث الوضع في سوريا وانعكاسه على لبنان، وقال المفتي إمام: "بتنا نلمس تغيرًا واضحًا في العلاقة بين البلدين والتواصل أصبح فعلًا بين دولتين على مستوى المؤسسات والادارات. إن الاستقرار في سوريا ينعكس إيجابيًا على لبنان على كافة الصعد ومن الضروري التركيز على الملفات العالقة للوصول الى الحلول النهائية لها".

أخبار لبنان

طرابلس

السيد

الوضع

الإجتماعي

والإنمائي

المدينة

