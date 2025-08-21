أخبار
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحلي الصفة داخل القطاع

أخبار لبنان
2025-08-21 | 06:40
3min
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحلي الصفة داخل القطاع

عقد تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان اجتماعه الدوري بحضور أكثر من خمسة وثلاثين نقيبًا حاليًا وسابقًا في بيت الطبيب فرن الشباك شرح خلاله رئيس التجمع البروفسور يوسف بخاش أهداف التجمع وطريقة عمله ومشاريعه المستقبلية والملفات التي يعمل عليها وأولها ملف منتحلي الصفة في القطاع الصحي بكل متفرعاته. 

وقال: "ما نحاول تعريفكم به اليوم  ليس وليد ساعته، بل نتيجة عمل وتفكير واجتماعات في ما بيننا كنقياء مهن صحية دامت حوالي السنتين اجتمعنا خلالها عشرات المرات وعملنا على بلورة الفكرة وشرعنتها. فكرة إنشاء هذا التجمع الصحي العريض لم تنطلق يومًا كنقابة، ولا للعب دور أي نقابة من النقابات ونحن نعرف خصوصية كل نقابة كما خصوصية القطاع ولهذا فان وجودنا اليوم هو لدعم كل نقابة ومساعدتها والتنسيق في ما بينها."

وأشار إلى أن "هذا التجمع يضم النقباء الحاليين والسابقين والاسبقين ويتوزع عمله ونشاطه بطريقة أفقية على كافة النقابات، لا يتدخل بعمل أو بخصوصية أو بصلاحية أي نقابة بل يكون داعمًا لعملها، خصوصًا إذا  كان التحدي مشتركًا بين النقابات."

وأوضح أن "الجمعية تهدف إلى تحقيق ما يأتي:
- العمل على جمع شمل العاملين في القطاع الصحي وتوحيد كلمته وتعزيز التعاون بين الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية وتبادل الخبرات في ما بينهم لتوسيع المنافع وجعلها متاحة لهم، على غرار العمل على معالجة ملف منتحلي الصفة في القطاع الصحي، فضلًا عن التنسيق بين الأعضاء المنتسبين للحؤول دون تعرض أي عامل في القطاعين الطبي والصحي للعنف أو لأي فعل آخر غير مشروع. 
- إصدار النشرات العلمية المساهمة في تعزيز نشاطات الجمعية مع نشرة دورية صحية موجهة للرأي العام. 
- السعي لدى المراجع المختصّة إلى تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة العامة خصوصًا في مجال الوقاية والتوعية الصحية. 
- عقد الندوات والمؤتمرات التي تُعنى بالشؤون الصحيّة والطبيّة، وفي هذا السياق بدأنا اتصالات مع تجمع النقابات الصحية في فرنسا وبلجيكا والاتحاد الاوروبي لعقد اجتماعات في العواصم الاوروبية المعنية من المتوقع ان تكون في تشرين الاول المقبل بهدف التواصل والعمل معا كنقابات صحية فرنكوفونية."

وكانت مداخلات من النقباء أشاد خلالها هؤلاء بهذه الخطوة التي تؤكد ان التضامن هو المدخل الوحيد لمواجهة التحديات.

أخبار لبنان

اجتماع

نقباء

المهن

الصحية:

للعمل

منتحلي

الصفة

القطاع

