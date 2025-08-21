أخبار
بهاء الحريري شكر المملكة المتحدة على دعم الجيش: إستثمار في مستقبل لبنان وأمنه
أخبار لبنان
2025-08-21 | 06:45
بهاء الحريري شكر المملكة المتحدة على دعم الجيش: إستثمار في مستقبل لبنان وأمنه
كتب بهاء الحريري على منصة "اكس": "نشكر المملكة المتحدة على دعمها المتواصل للجيش اللبناني، وآخره افتتاح المركز التدريبي المطور في الزهراني وتزويده بمعدات حماية متقدمة. إن هذا الدعم الدولي هو رسالة ثقة بجيشنا الوطني، الذي يشكل العمود الفقري لاستقرار لبنان وسيادته".
واكد ان "تقوية الجيش تعني حماية اللبنانيين وتعزيز قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها. فكل استثمار في الجيش هو استثمار في مستقبل لبنان وأمنه الوطني، وهو السبيل الحقيقي لإعادة بناء دولة المؤسسات".
أخبار لبنان
الحريري
المملكة
المتحدة
الجيش:
إستثمار
مستقبل
لبنان
وأمنه
