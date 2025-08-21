الجيش اللبناني يتسلّم السلاح الفلسطيني من مخيّم برج البراجنة...والعملية وُصفت بـ"السلسة"

بدأ الجيش اللبناني بعملية إخراج السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، شاملة قذائف B7، بحضور فوج الهندسة لتفكيك ما يمكن تفكيكه.



المراحل الأولى من تسليم السلاح انطلقت بشكل سلس، على أن تتبعها عمليات إضافية في باقي المخيمات.



وقال رئيس فريق العمل اللبنانيّ الفلسطينيّ رامز دمشقية "هذه هي المرحلة الأولى لتسليم السلاح، وستستمر العمليات في الأيام المقبلة، مؤكدًا أن "السلاح سلاح، وكل سلاح خارج الدولة يجب أن يُسلّم".



وشهدت العملية خروج أولى الآليات المحملة بالذخائر من المخيم، مع انتشار للجيش بآلياته، وسط تواجد عناصر من الفصائل الفلسطينية وكثافة من المواطنين. ووُصف السلاح المستلم بأنه متوسطي، فيما لم تُسجل أي اعتراضات خلال العملية.