300 مليار ليرة قروض من مصرف الإسكان لتمويل ترميم المساكن
أخبار لبنان
2025-08-22 | 03:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
300 مليار ليرة قروض من مصرف الإسكان لتمويل ترميم المساكن
أعلن مصرف الإسكان أن مصرف لبنان وافق بتاريخ 20 آب 2025 على الإفراج عن مبلغ 300 مليار ليرة لبنانية من حساب المصرف لديه، مخصّص حصراً لتمويل قروض ترميم المساكن، في خطوة تُعدّ محطة بارزة تعكس الثقة المستمرة بدور مصرف الإسكان ورسالته.
وتخصّص هذه القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على قرض يصل إلى 2 مليار ليرة لبنانية، بفائدة 7%، وفترة سداد تمتد حتى 10 سنوات، مع مهلة سماح ثلاثة أشهر، على أن يُعاد تجديده بعد استنفاد المبلغ الأولي، بما يضمن استمرارية البرنامج وقدرته على دعم المزيد من العائلات اللبنانية في المستقبل.
وسيبدأ مصرف الإسكان باستقبال طلبات قروض الترميم ابتداءً من الإثنين 25 الجاري في كل فروعه المنتشرة على الأراضي اللبنانية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن "هذا الإنجاز يشكّل خطوة نوعية نحو تعزيز رسالتنا في توفير حلول سكنية ميسّرة وتحسين ظروف المعيشة، وهو أيضاً دليل على احترافية وتفاني فريق العمل الذي كان ولا يزال العمود الأساس في نجاح مبادرات المصرف".
وشكر حبيب حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد والمجلس المركزي ودوائر مصرف لبنان كافة على تسهيل ترجمة مشروع القرض هذا، إلى واقع يستفيد منه اللبنانيون.
أخبار لبنان
مليار
الإسكان
لتمويل
ترميم
المساكن
التالي
البستاني: لجنة الاقتصاد تؤيّد قرارات وزارة الاقتصاد بموضوع تنظيم عمل المولدات
طقس صيفي معتاد والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية...
السابق
