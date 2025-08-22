البستاني: لجنة الاقتصاد تؤيّد قرارات وزارة الاقتصاد بموضوع تنظيم عمل المولدات

أكد النائب فريد البستاني أن لجنة الاقتصاد النيابية تدعم قرارات وزير الاقتصاد بموضوع تنظيم المولدات وتدعو أصحاب المولدات الى التعاون والالتزام بهذا القرار.



ولفتت البستاني الى أن اللجنة ستتابع حسن تطبيق هذا القرارات انصافاً لجميع الأطراف وخاصة المواطنين.