قبلان: نريد دولة عدالة من دون زواريب وتنفيعات إقليمية ودولية

أخبار لبنان
2025-08-22 | 06:28
قبلان: نريد دولة عدالة من دون زواريب وتنفيعات إقليمية ودولية
قبلان: نريد دولة عدالة من دون زواريب وتنفيعات إقليمية ودولية

وصف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الدولة بالمتواطئة أو كأنها منتقمة، وتتعامل مع مكوّن كبير من شعبها بعداوة مقصودة وشديدة، سواء على صعيد المؤسسات القضائية أو العسكرية والأمنية والوظائف المدنية، معتبراً ان هناك من يريد الانتقام من طائفة بأكملها، مع أن الطائفة الشيعية قدّمت للبنان ما لم يقدّمه أحد وما زالت.
ورأى أن البعض لا يهمّه إلا تطبيق اللوائح الخارجية وتمرير مشاريع الانتقام السياسي فوق ركام من تضحيات وطنية سيادية. وحذّر من أن البعض يمارس "بوجه هذه الطائفة" كل أنواع التهويل والتهديد واستجلاب الأمم.

وقال: إن الدولة اللبنانية وحكومتها الحالية تتعامل مع البلد وسيادته ومع العدوان الإسرائيلي وما يصيب أهل الجنوب والبقاع والضاحية وكأنهم غير موجودين أو غير لبنانيين، فكيف يمكن وصف هذه الدولة؟ فهل هي دولة تحمي؟ وهل هي دولة عادلة؟ وهل هي دولة قادرة؟ وهل هي دولة مواطنة؟.

واضاف: "البلد بلدنا، والبلد شراكة، وتكوينه الدستوري ميثاقي، والطوائف عائلة لبنانية منظّمة، والإخلال بنظام هذه العائلة الوطنية يضرب صميم جوهر لبنان وتكوينه، ولا نريد للبنان أن يسقط بنار الفتنة ولعبة الأمم ومشاريع خرابها، ولبنان وطننا وموئل شراكتنا التاريخية، ولا شيء أهم وأكبر من حماية شراكتنا الوطنية وعائلتنا اللبنانية، ومنع النار الإقليمية الدولية من التهام الاستقرار اللبناني، أو ضرب وحدة عائلته الوطنية، ولا شيء أخطر على لبنان من إصرار الحكومة الحالية على الانتقام السياسي، ولا شيء أضمن للبنان من الوحدة الوطنية والسياسية والتاريخية، فما نريده دولة عدالة من دون زواريب وتنفيعات إقليمية ودولية".

وأشار الى أن الإعلام الدولي والإقليمي والمحلي يوقد نار فتنة هائلة تحت عين الحكومة ومباركتها، مطالبا الحكومة بأن تضع حدّاً لهذا الحريق الخطير للغاية، والذي سيطال الجميع.

أخبار لبنان

عدالة

زواريب

وتنفيعات

إقليمية

ودولية

