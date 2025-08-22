أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”

كشف الجيش الإسرائيليّ ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله” في إخفاء حادثة قتل أحد جنود اليونيفيل على يد عناصر حزب الله، وفق ما زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.

وكتب، عبر اكس: “قُتل شون روني وهو احد جنود اليونيفيل من مواليد أيرلندا في قرية القبية جنوب لبنان في كانون الاول من العام 2022. وفي أواخر تموز الماضي تمت إدانة 6 من عناصر حزب الله بتورطهم في قتل روني ومن بينهم المدعو محمد عيد الذي حكم عليه بالإعدام لإقدامه على جريمة القتل”.

وأضاف: “يكشف جيش الدفاع ان المدعو سهيل بهيج حرب وهو رئيس شعبة استخبارات الجنوب لدى الجيش اللبناني قد تواصل مع جهات تابعة لحزب الله باستمرار لغرض إخفاء الحادثة المذكورة. وكان حرب الذي كشف سابقا في الإعلام انه تعاون مع حزب الله، يعمل على تشويش مسار التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش اللبناني في القضية ومنع تقديم عناصر حزب الله الضالعين في حادثة القتل للعدالة”.

واعتبر أنّ “محاولة حزب الله تعزيز مكانته من خلال العملاء ستفشل في إخفاء حقيقة الخراب الذي جلبته المنظمة للبنان”.

كما اعتبر أنّ “الآن اكثر من ذي قبل لقد وجد مواطنو لبنان طريقا حقيقيا يؤدي إلى الازدهار والسلام والاستقرار التي من شأنها ان تجانب الظلم وتضمن العدالة لجميع سكان لبنان”.