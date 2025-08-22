أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الزراعة توقع إتفاق تعاون مع مؤسسة SEAL لدعم المزارعين اللبنانيين بالتدريب والتجهيزات الحديثة
أخبار لبنان
2025-08-22 | 15:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزارة الزراعة توقع إتفاق تعاون مع مؤسسة SEAL لدعم المزارعين اللبنانيين بالتدريب والتجهيزات الحديثة
وقعت وزارة الزراعة اللبنانية اتفاق تعاون مع مؤسسة SEAL (Social and Economic Action for Lebanon)، وهي منظمة أميركية – لبنانية غير حكومية وغير ربحية تأسست في العام 1997 في نيويورك، بدعم من لبنانيين مغتربين، وتهدف إلى دعم المجتمعات الزراعية والريفية في لبنان.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار الزراعي وتحسين الإنتاجية، وفي سياق الجهود لتطوير مهارات المزارعين وتزويدهم بأدوات وتقنيات حديثة في الزراعة المستدامة، بما ينعكس على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المردود الاقتصادي.
ويتضمن الاتفاق تنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف المزارعين اللبنانيين في مجال تقليم الأشجار المثمرة وفق أحدث المعايير والتقنيات الزراعية، بما يساهم في تحسين إنتاجية الأشجار وجودة الثمار، إضافةً إلى تعزيز صحة الأشجار على المدى الطويل.
وفي إطار هذه الشراكة، سيتم تأمين 3,300 مقص ومنشار كهربائي يعمل على البطارية للمزارعين المسجّلين في السجل الزراعي الرسمي، ما يشكل دعمًا عمليًا يمكن المزارعين من تطبيق التقنيات الحديثة بسهولة وكفاية، ويقلّل من الجهد البدني والتكاليف التشغيلية.
وأكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني خلال توقيع الاتفاق أن "هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتمكين المزارع اللبناني بالمعرفة والتقنيات اللازمة لمواجهة التحديات وتحقيق إنتاج زراعي عالي الجودة يتماشى مع المعايير العالمية".
وقال: "الشراكات مع المنظمات الدولية غير الحكومية تشكل رافعة أساسية لدعم القطاع الزراعي، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".
وشددت مؤسسة SEAL من جهتها على "التزامها مواصلة دعم المبادرات التنموية التي تعزز استدامة الزراعة في لبنان"، مؤكدةً أن "هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق أثر مباشر على حياة المزارعين من خلال الدمج بين التدريب العملي وتوفير الأدوات الحديثة".
وأهمية الاتفاق لا تقتصر على تقديم التجهيزات، بل تمتد إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المزارعين بطرق الزراعة الحديثة، ما يسهم في تقليل الإهدار وتحسين كفاية الإنتاج، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
أخبار لبنان
الزراعة
إتفاق
تعاون
مؤسسة
المزارعين
اللبنانيين
بالتدريب
والتجهيزات
الحديثة
التالي
البستاني: لجنة الاقتصاد تؤيّد قرارات وزارة الاقتصاد بموضوع تنظيم عمل المولدات
300 مليار ليرة قروض من مصرف الإسكان لتمويل ترميم المساكن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-26
وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو تدعم قطاع الألبان في لبنان
أخبار لبنان
2025-06-26
وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو تدعم قطاع الألبان في لبنان
0
أخبار لبنان
2025-06-10
وزارة الزراعة أطلقت الوحدات المتنقلة لتسجيل المزارعين
أخبار لبنان
2025-06-10
وزارة الزراعة أطلقت الوحدات المتنقلة لتسجيل المزارعين
0
أخبار لبنان
2025-08-16
وزير الزراعة استقبل السفير الصيني: نتطلع إلى تطوير مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المزارعين والمجتمعات المحلية
أخبار لبنان
2025-08-16
وزير الزراعة استقبل السفير الصيني: نتطلع إلى تطوير مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المزارعين والمجتمعات المحلية
0
أخبار دولية
2025-07-03
وزارة الداخلية في غزة حذّرت سكان القطاع من التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية
أخبار دولية
2025-07-03
وزارة الداخلية في غزة حذّرت سكان القطاع من التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
أمن وقضاء
15:55
تيننتي ينفي وجود أي معلومة لدى اليونيفيل عن إدعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية
أمن وقضاء
15:55
تيننتي ينفي وجود أي معلومة لدى اليونيفيل عن إدعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية
0
أخبار لبنان
14:19
الحجار ثمن جهود جهاز أمن المطار وفصيلة التفتيشات: ملتزمون بمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان
أخبار لبنان
14:19
الحجار ثمن جهود جهاز أمن المطار وفصيلة التفتيشات: ملتزمون بمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان
0
أمن وقضاء
14:08
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة
أمن وقضاء
14:08
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:41
رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ: الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة
أخبار دولية
10:41
رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ: الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة
0
أمن وقضاء
06:05
ينتحل صفة محام منذ العام 2012 وبحقّه 8 مذكّرات توقيف...
أمن وقضاء
06:05
ينتحل صفة محام منذ العام 2012 وبحقّه 8 مذكّرات توقيف...
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
0
منوعات
07:45
في كاليفورنيا... دب يقتحم متجرا للمثلجات
منوعات
07:45
في كاليفورنيا... دب يقتحم متجرا للمثلجات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
0
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
0
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 22-8-2025
4
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
5
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
6
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
7
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
صحف اليوم
23:39
مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الأنباء" الإلكترونية: حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس
8
أمن وقضاء
05:19
تحرير مخطوف ومقتل رئيس عصابة خطف مسلّحة وإصابة أحد أفرادها أثناء عملية التحرير
أمن وقضاء
05:19
تحرير مخطوف ومقتل رئيس عصابة خطف مسلّحة وإصابة أحد أفرادها أثناء عملية التحرير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More