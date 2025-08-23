أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفير زكي: تنفيذ مبدأ حصرية السلاح يتوافق بالكامل مع قرارات القمم العربية
أخبار لبنان
2025-08-23 | 02:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
السفير زكي: تنفيذ مبدأ حصرية السلاح يتوافق بالكامل مع قرارات القمم العربية
اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، ان زيارته إلى بيروت تأتي في إطار دعم الجامعة العربية لتوجهات الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل الأراضي وحصر السلاح بيدها.
وقال خلال حديث تلفزيوني أن "قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش إعداد خطة لتنفيذ مبدأ حصرية السلاح يتوافق بالكامل مع قرارات القمم العربية"، مشيرا إلى أن "الجامعة العربية سارعت إلى تأييده".
ودعا الدول العربية وغير العربية الراغبة إلى الإسراع في تقديم دعم حقيقي للجيش اللبناني، مؤكدا أن "الجامعة لم تتأخر يومًا عن تقديم الدعم المعنوي والسياسي للجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن الجامعة، بوصفها منظمة سياسية، لا تملك أدوات الدعم العسكري، لكنها تواصل جهودها لحشد التأييد الإقليمي والدولي لصالح الجيش".
وأضاف: "إذا تم عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، فإن الجامعة العربية سترحب بالمشاركة فيه، وتسعى لخلق زخم مطلوب لدفع الدول الداعمة إلى تقديم ما يلزم من مساعدات دعمًا لاستقرار لبنان وحفاظًا على سلامة أهله".
وأشار إلى أن تداعيات القرار الداخلية وما رافقه من تراشقات إعلامية وتشنجات حادة في الخطاب السياسي استدعت توجه موفد الأمين العام إلى لبنان؛ للتعبير عن تأييد الجامعة العربية لبسط سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها، بالإضافة إلى التخفيف من التوتر السياسي. وشدد أن الجامعة العربية تجدد تأكيدها على الوقوف مع لبنان، في مطالبته المستمرة الموجهة للوسيط الأميركي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها، ووقف انتهاك سيادة لبنان والاستمرار في احتلال أراضيها.
وأكد أن الاختلاف بشأن مبدأ حصر السلاح يكمن في آلية التطبيق وليس الأهداف، وقال إنه لمس لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تفهما ودعما لمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة؛ ولكن مع بعض الملاحظات التنفيذية والزمنية التي تتعلق تعقيدات الواقع العملي اللبناني. وأشار زكي إلى أن لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين عكست إجماعًا واضحًا على ضرورة رفض الخطاب الطائفي، وخفض نبرة التصعيد، والتوقف عن أي تحريض سياسي أو طائفي، وقال: "هناك إدراك من الجميع بأن هذا النوع من الخطابات قد يجرّ لبنان إلى منزلقات خطيرة، لا نرغب في أن يشهدها البلد".
وعن لقائه بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وصفه زكي بأنه كان لقاء ممتازا، مشيرًا إلى أنها "المرة الأولى التي يلتقي فيها بالعماد هيكل، الذي اعتبره شخصية عسكرية مهمة، خصوصًا أنه سبق أن تولى قيادة منطقة جنوب الليطاني، مما يمنحه معرفة دقيقة بطبيعة الوضع هناك".
وقال زكي: "استمعت لرؤية القائد العسكري، وهي رؤية واقعية وجادة، تعكس التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني في ظل المهام الكثيرة الملقاة على عاتقه"، مؤكدًا أن الجيش ملتزم بتنفيذ التوجهات السياسية، ويعمل في إطار دعم بناء الدولة".
أخبار لبنان
تنفيذ
حصرية
السلاح
يتوافق
بالكامل
قرارات
القمم
العربية
التالي
ميناسيان في عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: عندما نتسيس نفقد المصلحةُ العامة
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-11
جمعية المقاصد: الجيش اللبنانيّ يدفع ثمن تنفيذه مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة
أخبار لبنان
2025-08-11
جمعية المقاصد: الجيش اللبنانيّ يدفع ثمن تنفيذه مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة
0
أخبار لبنان
2025-08-11
حمدان: الرئيس عون أكّد المضي في تنفيذ قرار حصرية السلاح
أخبار لبنان
2025-08-11
حمدان: الرئيس عون أكّد المضي في تنفيذ قرار حصرية السلاح
0
آخر الأخبار
2025-08-21
بري يلتقي في عين التينة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي
آخر الأخبار
2025-08-21
بري يلتقي في عين التينة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي
0
آخر الأخبار
2025-08-21
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يلتقي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي
آخر الأخبار
2025-08-21
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي يلتقي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
0
أخبار لبنان
03:42
ميناسيان في عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: عندما نتسيس نفقد المصلحةُ العامة
أخبار لبنان
03:42
ميناسيان في عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: عندما نتسيس نفقد المصلحةُ العامة
0
أخبار لبنان
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
أخبار لبنان
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
0
صحف اليوم
00:35
ترقب لبناني لموقف دمشق من «الورقة الأميركية» حول الترسيم ومكافحة التهريب… (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:35
ترقب لبناني لموقف دمشق من «الورقة الأميركية» حول الترسيم ومكافحة التهريب… (الشرق الأوسط)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-07-22
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-07-22
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار لبنان
2025-04-28
الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: خطة التعافي تتطلب رؤية واقعية تضمن حقوق المودعين واستمرارية القطاع المصرفي
أخبار لبنان
2025-04-28
الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: خطة التعافي تتطلب رؤية واقعية تضمن حقوق المودعين واستمرارية القطاع المصرفي
0
اقتصاد
2025-07-24
عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة
اقتصاد
2025-07-24
عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-٨-٢٠٢٥
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
تقارير نشرة الاخبار
16:16
باسيل: مع السلام المبني على القوة وليس على الإستسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مناشدة للدولة: البقاع بخطر وكارثة بيئية تهدد نهر الغزيّل
0
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
رياضة
13:41
فالوغا إستقبلت منافسات الجولة الثانية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي ٤x٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نحو زراعة مستدامة: هذا ما على صغار المزارعين معرفته!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إليك مجموعة أفكار تساعدك على بدء عمل مربح من منزلك
0
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بلاغ بحث وتحرٍّ ضائع... ففرار المطلوب وضياع الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
ملف تسليم السلاح الفلسطينيّ… بين مخيم برج البراجنة والخطوات المستقبلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
أخبار لبنان
09:27
أدرعي: كشفنا ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبنانيّ تعاون مع “حزب الله”
2
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
آخر الأخبار
14:25
مصادر التقدمي للـLBCI: نجاح مساعي إطلاق ٨ مختطفين من محافظة السويداء وهم من آل نصر
3
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
خبر عاجل
13:17
الجيش نفى مزاعم حول تغطية ضابط على المتورطين في قتل عنصر من "اليونيفيل"
4
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
خبر عاجل
12:04
أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: سنواصل مساعدة "حزب الله" كما في السابق وهو رأس مال للبنان
5
أخبار لبنان
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
أخبار لبنان
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
6
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
أمن وقضاء
13:28
بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم
7
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر الأشهر في شارك تانك أميركا يوجه رسالة إلى اللبنانيين
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More