ميناسيان في عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: عندما نتسيس نفقد المصلحةُ العامة
أخبار لبنان
2025-08-23 | 03:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
ميناسيان في عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: عندما نتسيس نفقد المصلحةُ العامة
أقام كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان عشاء تكريميا للصحافة اللبنانية ، في بطريركية الأرمن الكاثوليك – الأشرفية، الجعيتاوي مساء أمس.
والقى المونسنيور أبو كسم كلمة اعتبر فيها بأن هذا اللقاء هو تحت عباءة غبطة البطريرك ميناسيان الذي هو رجل اعلامي، وكان مسؤولا عن الإعلام في لبنان والاراضي المقدسة الفاتيكان، ولهذا فهو يؤمن بالإعلام وبرسالته وبسلطته في كنيسة لبنان وأرمينيا وكل العالم. أضاف: نحن نتحلق حولك سيدنا وحول كل المسؤولين في المؤسسات الإعلامية وكل الزملاء الإعلاميين، ونحن حقيقة عائلة واحدة، فشكرا لك، وشكرا لأنك جمعت هذه العائلة على مائدة المحبة هذه، وشكرأ لأنك تؤمن برسالة الإعلاميين والاعلام في لبنان.
وأعلن: إننا مدعوون لأن نكون رسل المحبة والسلام والكلمة الحرة واللقاء ولأن نكون جنودا في هذا الوطن لندعو كل من يستعمل سلاح الإعلام للتفرقة ان يستعمله للمحبة. فهذه هي رسالتنا وسر وجودنا وهذا ما نطمح اليه جميعا لننقذ بلدنا.
وقال:" نعدك سيدنا بأن مسيرة قداسة المطران مالويان التي ستعلن في 19 تشرين الأول سيواكبها كل منا على طريقته، لأن هذه القداسة ستنعكس بالتأكيد خيرا على لبنان وعلى كنيسة لبنان وعلى جمهورية لبنان وعلى رأسها فخامة الرئيس جوزاف عون وكل المخلصين لهذا البلد."
النقيب الكعكي
والقى نقيب الصحافة عوني الكعكي كلمة شكر فيها البطريرك ميناسيان على هذه الدعوة التي وصفها بالكريمة لتكريم الإعلام والاعلاميين.
وأشار النقيب الكعكي الى الاصوات التي انتقدت البطريرك الماروني بشاره الراعي ووصفها بالسيئة. وقال:" إنها لا تنم ولا تعبر عن أي لبناني، فلبنان والاعلام ليسا على هذه الشاكلة ولا يجوز ان يتعرض أحد لرجال الدين الذين هم ثروة لبنان، فالأديان والرسالات السماوية هي غنى للبلد وهي حافظت عليه، فكلنا واحد."
اعتبر بأن صاحب المواقف الجريئة المحقة يتعرض دائما للانتقاد من غير وجه حق.
البطريرك ميناسيان
والقى البطريرك ميناسيان كلمة قال فيها:"من قلب هذا التاريخ، نلتقي اليوم ونحنُ نستعدُ للاحتفال بتقديس الطوباويّ الشهيد المطران إغناطيوس مالويان في 19 تشرين الأول في حاضرة الفاتيكان حيثُ سيترأسُ المراسمَ قداسة البابا لاون الرابع عشر.
أن تواجدنا معا اليوم في هذا الصرح المبارك هو فرصةٌ فريدة لي لأعبر عن شكري وامتناني العميقين على ما قمتم به من مشاركة وخدمة يوم وصول جثمان خادم الرب المثلث الرحمات الكردينال اغاجانيان.
أشكركم من أعماق قلبي لتلك اللحظة التي تجاوبتم بها وأبرزتموها أمام الأمم تعبيرا عن محبتكم ووحدتكم للبنان البيت والوطن الواحد، الذي يحتضنُ جميع الأطياف ويوحدهم كعائلةٍ واحدةٍ لا يفرقهم ضغنٌ أو خلاف.
في ذاك اليوم شعرنا وعشنا الوطنيةَ الحقيقيةَ معاً. ولقاؤنا اليوم هو مناسبةُ ثانية لنعيد الكرة ونبرهن عن وحدتنا في وطننا الحبيب لبنان، وفرصة لنجدد محبتنا وعطائنا له.
لا ننكر أن كان هنالك انشقاقات أو حزبيات تفرقنا وتشتتُ أفكارنا أو تبعدنا عن طريق الوحدة والوطنية الصادقة فنصبحُ في بعض الأوقات نعيش بجوار بعضنا البعض وليس مع بعضنا البعض، ومع ذلك فروح الوطنية الصادقة تبقى الغالبةَ على جميع أنواع المصالح المنكبة في أراضي هذا الوطن العزيز. أنا لا أنكر ضرورة السياسات في وطننا ولكن يجب أن تصب جميعها لمصلحة الوطن والمواطنين.
وتابع: علماً بأن السياسةَ ترتكز على المصالح وعندما نتسيس نفقد المصلحةُ العامة. لذلك أنتم أصحاب الكلمة وكلمتكم تخترقُ كل الحواجز لتصل إلى قلوب الناس ومنها تعطي ثمارا للتمسك بالوطن، أو ان نعيش تجربة الرحيل والهجرة وهناك يخسر الوطن مواطنيه.
رجائي لكم أن تكونوا جسور سلام ووحدة لرجاء وعطاء بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو الديني أو السياسي لأننا جميعا أبناء وطنٍ ذي رسالة تحت راية الأرز الخالد.
فحبذا هذا الرجاء ان يكون رسالتكم في قلب الوطن كينبوع للرجاء والعطاء، وليس للقنوط واليأس. وقبل أن أنهي كلمتي هذه أودّ أن أعبر مرة أخرى باسمي الشخصي وباسم بطريركية الأرمن الكاثوليك، عن شكري العميق لكل محطة ولكل وسيلة ولكل من تعب واجتهد ولكل من أسهم بصمت أو ظهور، ولكل من حمل الكلمة في قلبه قبل ان يكتبها على الورقة أوينقلها على الشاشة، فأنتم السلطة الرابعة شركاؤنا في إرساء رسالة السلام وركن أساسي في بناء مجتمع يقومُ على الحق والعدالة والمحبة."
أخبار لبنان
تكريمي
للصحافة
اللبنانية:
عندما
نتسيس
المصلحةُ
العامة
