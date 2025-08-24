الأمن الداخلي السوري يضبط دراجة نارية محمّلة بذخائر معدّة للتهريب إلى لبنان

أعلنت مديرية الأمن الداخلي السوري في منطقة القصير بريف حمص عن ضبط دراجة نارية كانت محمّلة بصناديق ذخائر مخبأة داخل براميل، في طريقها للتهريب نحو الأراضي اللبنانية. وأشارت المديرية إلى أنّ التحقيقات جارية لكشف المتورطين في العملية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.