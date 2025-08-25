أخبار
جعجع: على الجميع أن يعتاد على أن أي قرار تتخّذه الحكومة سيُنفّذ ومرحلة الدولة الصورية انتهت
أخبار لبنان
2025-08-25 | 03:53
جعجع: على الجميع أن يعتاد على أن أي قرار تتخّذه الحكومة سيُنفّذ ومرحلة الدولة الصورية انتهت
دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الشابات والشباب إلى الاطمئنان منذ الآن فصاعدا إلى حاضرهم ومستقبلهم في لبنان، مؤكدا أن "في إمكانهم بناء تطلّعاتهم على هذا الأساس، لأن ما كان متعذرا في السابق أصبح اليوم في متناول اليد".
وقال في ختام المؤتمر الشبابي الذي نظمته مصلحة الطلاب في "القوات" بعنوان "الشباب في لبنان الغد": "انطلق قطار الدولة الفعلية، ومن المعلوم أنه يستحيل أن تقوم قيامة أي بلد ما لم يكن القرار الاستراتيجي فيه من داخل مؤسساته. وقد جُرِّبت مرحلة تعطيل الدولة طويلا وأدت إلى الكوارث المعروفة. ومع استعادة الدولة قرارها العسكري والأمني، بات ممكنا مواجهة الفساد المستشري والمتمدِّد كالسرطان، بعدما أثبتت التجربة أن مكافحة الفساد مستحيلة في ظل تعطيل قرار الدولة بفعل التحالف بين السلاح غير الشرعي والفاسدين. ومع الانتهاء من المرحلة الأولى، بات في الإمكان انطلاق المرحلة الواعدة الثانية للتخلُّص من الفساد ومن يغطّيه".
وأوضح أن "الدولة بدأت تبسط سلطتها على المخيمات في خطوة كانت قوى الممانعة تحول دونها، وستواصل بالتوازي عملها على باقي المسارات"، قائلا: "على الجميع أن يعتاد على أن أي قرار تتخِّذه الحكومة سيُنفّذ، لأن مرحلة الدولة الصورية انتهت. وبالتالي، فإن أي سلاح غير شرعي يجب ان يسلّم للجيش كي تعود الدولة طبيعية وقادرة على ممارسة مسؤولياتها كما يجب، ما يبعث الاطمئنان في نفوس اللبنانيين عموما، والشابات والشباب خصوصا، إلى انه أصبح في إمكانهم التخطيط لمستقبلهم في لبنان وليس في خارجه".
