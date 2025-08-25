البطريرك العبسي ترأس رسامة المطران ميخائيل فرحا مطرانًا على أبرشية بعلبك للروم الملكيّين الكاثوليك

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الليترجيّا الإلهيّة التي تمّت خلالها السيامة الأسقفيّة للأب ميخائيل فرحا مطرانا على أبرشية بعلبك للروم الملكيّين الكاثوليك في كنيسة القدّيس بولس - حريصا بمشاركة بطريركي السريان الكاثوليك يوسف الثالث يونان والأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان، ووممثلا عن البطريرك الراعي والسفير البابوي في لبنان باولو بورجيا وبحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ونواب ووزراء وممثلين عن القادة الأمنيّين، وهيئات دبلوماسية وقنصلية وقضائية إضافة الى رؤساء بلديات ومخاتير فضلا عن أهل المحتفى به وأقاربه وحشد من المؤمنين.



وبعد الانجيل المقدس، قال العبسي: "نحتفل اليوم بالليترجيّا الإلهيّة حيث نرقّي إلى درجة رئاسة الكهنوت حضرة الكاهنِ الراهب الكرمليّ الأب ميخائيل فرحا ابنِ بلدة رأس بعلبك المحبوبة وابن كنيستنا الملكيّة، الذي انتخبه سينودس ُكنيستنا الروميّة الملكيّة الكاثوليكيّة المنعقِدُ في دار مطرانيّة سيّدة النجاة بزحلة من 16 إلى 20 حزيران الفائت، مطرانًا على أبرشيّة بعلبكّ، بعد أن كان قداسة البابا الراحل فرنسيسُ أعطى موافقته المسبقة على إدراج اسمه في لائحة المرشّحين للأسقفيّة".



وأضاف: "طال زمان ترمّل أبرشيّة بعلبكّ المحبوبة، قضيناه جميعًا، نحن وأبناؤها وبناتُها، بالصبر والصلاة والرجاء، بيد أنّ الله الذي يدبّر كلَّ الأشياءِ بحكمة ومحبّة والذي يقود كنيسته، بالروح القدس المعطى لها، إلى برّ الأمان في كلّ الظروف والأوقات، افتقد شعبه بعد هذا الزمان من الانتظار الصعب المؤلم المحرج، واختار لنا راعيًا صالحًا على هوى قلبه. فهنيئًا لكنيستنا التي في بعلبكَّ وتوابعها".



ولفت الى أنها "المرّة الأولى في تاريخ كنيستنا الملكيّة أن ينتخب سينودسُها للدرجة الأسقفيّة كاهنًا من أبنائها ينتمي إلى رهبنة لاتينيّة. هذا العمل، إن دلّ على شيء، فعلى اعتبار كنيستنا في كنيسة جامعة هي كنيسةُ الربّ يسوعَ الواحدة، كنيسةُ جسد يسوع الواحد".



وقال: "كنيستنا الملكيّة ما كانت يومًا وأرجو ألّا تكون في يوم من الأيّام منغلقة متعصّبة ترفض الآخر أو تتجنّبه أو تستثنيه على أيّ صعيد كان".