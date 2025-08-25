أخبار
البطريرك العبسي ترأس رسامة المطران ميخائيل فرحا مطرانًا على أبرشية بعلبك للروم الملكيّين الكاثوليك

أخبار لبنان
2025-08-25 | 03:52
البطريرك العبسي ترأس رسامة المطران ميخائيل فرحا مطرانًا على أبرشية بعلبك للروم الملكيّين الكاثوليك
2min
البطريرك العبسي ترأس رسامة المطران ميخائيل فرحا مطرانًا على أبرشية بعلبك للروم الملكيّين الكاثوليك

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الليترجيّا الإلهيّة التي تمّت خلالها السيامة الأسقفيّة للأب ميخائيل فرحا مطرانا على أبرشية بعلبك للروم الملكيّين الكاثوليك في كنيسة القدّيس بولس - حريصا بمشاركة بطريركي السريان الكاثوليك يوسف الثالث يونان والأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان، ووممثلا عن البطريرك الراعي والسفير البابوي في لبنان باولو بورجيا وبحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ونواب ووزراء وممثلين عن القادة الأمنيّين، وهيئات دبلوماسية وقنصلية وقضائية إضافة الى رؤساء بلديات ومخاتير فضلا عن أهل المحتفى به وأقاربه وحشد من المؤمنين.

وبعد الانجيل المقدس، قال العبسي: "نحتفل اليوم بالليترجيّا الإلهيّة حيث نرقّي إلى درجة رئاسة الكهنوت حضرة الكاهنِ الراهب الكرمليّ الأب ميخائيل فرحا ابنِ بلدة رأس بعلبك المحبوبة وابن كنيستنا الملكيّة، الذي انتخبه سينودس ُكنيستنا الروميّة الملكيّة الكاثوليكيّة المنعقِدُ في دار مطرانيّة سيّدة النجاة بزحلة من 16 إلى 20 حزيران الفائت، مطرانًا على أبرشيّة بعلبكّ، بعد أن كان قداسة البابا الراحل فرنسيسُ أعطى موافقته المسبقة على إدراج اسمه في لائحة المرشّحين للأسقفيّة".

وأضاف: "طال زمان ترمّل أبرشيّة بعلبكّ المحبوبة، قضيناه جميعًا، نحن وأبناؤها وبناتُها، بالصبر والصلاة والرجاء، بيد أنّ الله الذي يدبّر كلَّ الأشياءِ بحكمة ومحبّة والذي يقود كنيسته، بالروح القدس المعطى لها، إلى برّ الأمان في كلّ الظروف والأوقات، افتقد شعبه بعد هذا الزمان من الانتظار الصعب المؤلم المحرج، واختار لنا راعيًا صالحًا على هوى قلبه. فهنيئًا لكنيستنا التي في بعلبكَّ وتوابعها".

ولفت الى أنها "المرّة الأولى في تاريخ كنيستنا الملكيّة أن ينتخب سينودسُها للدرجة الأسقفيّة كاهنًا من أبنائها ينتمي إلى رهبنة لاتينيّة. هذا العمل، إن دلّ على شيء، فعلى اعتبار كنيستنا في كنيسة جامعة هي كنيسةُ الربّ يسوعَ الواحدة، كنيسةُ جسد يسوع الواحد".

وقال: "كنيستنا الملكيّة ما كانت يومًا وأرجو ألّا تكون في يوم من الأيّام منغلقة متعصّبة ترفض الآخر أو تتجنّبه أو تستثنيه على أيّ صعيد كان". 

أخبار لبنان

العبسي

رسامة

المطران

ميخائيل

مطرانًا

أبرشية

بعلبك

للروم

الملكيّين

الكاثوليك

جعجع: على الجميع أن يعتاد على أن أي قرار تتخّذه الحكومة سيُنفّذ ومرحلة الدولة الصورية انتهت
الشرع: نحتاج الى صفحة بيضاء بين سوريا ولبنان
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-20

سينودس كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك عقد اجتماعاته: لتفعيل اللقاءات على الصعيدَين الأبرشيّ والراعويّ

LBCI
أخبار دولية
2025-06-22

بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك: العمل الإرهابيّ يأتي في إطار تصاعد الأعمال الطائفيّة في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-06-25

مطرانية ‫اللاذقية‬ للروم الأرثوذكس: لا صحة لخبر استهداف كنيسة مار تقلا

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-04

المطران بولس عبد الساتر: الشعب يريد الحقيقة الكاملة في ملف انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:40

بلال الحشيمي بعد لقائه سلام: القرار المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة يُعتبر خطوة أساسية وضرورية

LBCI
أخبار لبنان
06:31

"لقاء سيدة الجبل": للتمسك بخطة حصرية السلاح ورفض الابتزاز الاسرائيلي - الايراني

LBCI
أخبار لبنان
06:21

عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود زار سلام: الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار

LBCI
خبر عاجل
06:03

مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

LBCI
صحف اليوم
2025-04-30

أوساط مطلعة لـ"الجمهورية": هذا ما سيسمعه جيفرز من المسؤولين

LBCI
صحة وتغذية
2025-04-15

صلة بين كوفيد-19 والكشف المتأخر عن سرطان القولون... هذا ما شرحه العلماء

LBCI
صحة وتغذية
2025-07-06

بيانات صادمة: هذا هو عمر أكبر رجل حصل على وصفة فياغرا في إنكلترا

LBCI
صحف اليوم
2025-06-11

السلطات اللبنانية تعتقل يمنياً زوّد "الموساد" بمعلومات عن الحوثيين... هذا ما كشفه مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
أخبار لبنان
04:16

بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

حوادث السير... "الحق مش بس عالدولة"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

براك في اسرائيل: سعي لتفاهمات حول ورقة تسوية أمنية تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل

LBCI
خبر عاجل
06:03

مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

LBCI
أخبار لبنان
04:16

بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
02:57

طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...

LBCI
حال الطقس
03:19

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:07

ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
01:39

أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز

LBCI
خبر عاجل
11:38

معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت

