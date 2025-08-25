الراعي إستقبل مطران قبرص ووفدًا بولونيًا

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في المقر الصيفي في الديمان، أوضاع اللبنانيين عموماً والموارنة خصوصاً، مع مطران قبرص سليم صفير والمطران إلياس نصار، إلى جانب وفد بولوني ضم :مطران ليغنيسا في بولونيا أندريه سيمينيوفسكي وسكرتيره توماس كولومبية والكاهن الماروني في بولونيا فابيو لوفتي.



وقد أطلع الوفد الراعي على أحوال اللبنانيين الموارنة في بولونيا، ناقلًا "محبتهم وتقديرهم لمكانته الروحية ومواقفه الوطنية".



وقدم المطران سيمينيوفسكي والخوري لوفتي للبطريرك صورة لسيدة التلة.



واستقبل الراعي المطران إلياس سليمان وبحث معه شؤونًا كنسية.