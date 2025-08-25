أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي إستقبل مطران قبرص ووفدًا بولونيًا
أخبار لبنان
2025-08-25 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الراعي إستقبل مطران قبرص ووفدًا بولونيًا
عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في المقر الصيفي في الديمان، أوضاع اللبنانيين عموماً والموارنة خصوصاً، مع مطران قبرص سليم صفير والمطران إلياس نصار، إلى جانب وفد بولوني ضم :مطران ليغنيسا في بولونيا أندريه سيمينيوفسكي وسكرتيره توماس كولومبية والكاهن الماروني في بولونيا فابيو لوفتي.
وقد أطلع الوفد الراعي على أحوال اللبنانيين الموارنة في بولونيا، ناقلًا "محبتهم وتقديرهم لمكانته الروحية ومواقفه الوطنية".
وقدم المطران سيمينيوفسكي والخوري لوفتي للبطريرك صورة لسيدة التلة.
واستقبل الراعي المطران إلياس سليمان وبحث معه شؤونًا كنسية.
أخبار لبنان
إستقبل
مطران
ووفدًا
بولونيًا
التالي
مفتي بعلبك - الهرمل بعد لقائه سلام: النزول الى الشارع سلاح ذو حدين لا ندري كيف يمكن أن يؤثر علينا وعلى البلد ككل
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-03
الراعي استقبل وفدًا من الأرجنتين من أصول لبنانية
أخبار لبنان
2025-06-03
الراعي استقبل وفدًا من الأرجنتين من أصول لبنانية
0
أخبار لبنان
2025-07-22
جابر إستقبل براك ووفدًا فرنسيًا: لتوافر إستقرار أمني لتمضي الحكومة في خطة الإصلاح
أخبار لبنان
2025-07-22
جابر إستقبل براك ووفدًا فرنسيًا: لتوافر إستقرار أمني لتمضي الحكومة في خطة الإصلاح
0
أخبار لبنان
2025-06-03
رئيس الحكومة إستقبل نائبين ووفدًا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي
أخبار لبنان
2025-06-03
رئيس الحكومة إستقبل نائبين ووفدًا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي
0
أخبار لبنان
2025-08-06
جنبلاط استقبل وفداً من هيئة العلماء المسلمين
أخبار لبنان
2025-08-06
جنبلاط استقبل وفداً من هيئة العلماء المسلمين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:29
بطرس ينبّه: دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي عبر سوريا الى لبنان بشكل غير شرعي
أخبار لبنان
09:29
بطرس ينبّه: دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي عبر سوريا الى لبنان بشكل غير شرعي
0
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
0
أمن وقضاء
09:04
الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..
أمن وقضاء
09:04
الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..
0
أخبار لبنان
08:57
بيان من سجناء لبنان حول حلحلة معضلة السجون... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
08:57
بيان من سجناء لبنان حول حلحلة معضلة السجون... هذا ما جاء فيه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:01
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
04:01
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: مستعدون لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
0
رياضة
2025-08-23
الرياضة في عيد الـLBCI الأربعين... غسان سركيس وإيلي مشنتف يستعيدان ذكريات "العهد الذهبي" لكرة السلة (فيديو)
رياضة
2025-08-23
الرياضة في عيد الـLBCI الأربعين... غسان سركيس وإيلي مشنتف يستعيدان ذكريات "العهد الذهبي" لكرة السلة (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-08-19
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
2025-08-19
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
0
فنّ
03:21
كيتي بيري تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
03:21
كيتي بيري تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:00
الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل
أخبار دولية
07:00
الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
06:41
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة
0
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
0
أخبار دولية
00:35
جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا
أخبار دولية
00:35
جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
2
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
3
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
4
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
5
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
6
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
7
خبر عاجل
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
خبر عاجل
11:38
معلومات للـLBCI: المبعوث الأميركي توم براك سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على أن ينتقل بعدها إلى بيروت
8
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More