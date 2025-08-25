مفتي بعلبك - الهرمل بعد لقائه سلام: النزول الى الشارع سلاح ذو حدين لا ندري كيف يمكن أن يؤثر علينا وعلى البلد ككل

شدد مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ بكر الرفاعي على أنه "من الضروري جدا أن نحترم رموز ورؤساء الدولة، لأن هذا هو المدخل الحقيقي والطبيعي للنهضة بهذا البلد ولبناء الوطن".



موقف الشيخ بكر الرفاعي جاء بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.

وقال: "عرضنا أوضاع ومطالب إنمائية تتعلق بمنطقة بعلبك - الهرمل عموماً وبمنطقة عرسال خصوصا، إضافة إلى ضرورة الوقوف اليوم مع المؤسسات واحترامها ونقل كل ما يمكن أن يكون محل اختلاف بين اللبنانيين إلى داخل المؤسسات لا إلى الشارع".وأضاف الشيخ بكر الرفاعي: "الرئيس سلام يقوم بخطوات جبارة ومهمة عملاقة، ويجب الوقوف إلى جانبه فالدولة اليوم تعاني من ضغوطات هائلة وهناك ضرورات لهذه الدولة علينا أن نقدرها وأن نفهمها. المهم هو المؤسسات والمحافظة عليها، والنقاش حول كل المسائل التي يمكن أن نختلف عليها يجب أن يكون داخل المؤسسات فالقضايا الساخنة لا تعالج إلا بالعقل البارد وداخل المؤسسات والنزول الى الشارع هو سلاح ذو حدين لا ندري كيف يمكن أن يؤثر علينا وعلى البلد ككل، والتجارب السابقة لدى اللبنانيين يجب أن تكون ماثلة وحاضرة دائما حتى نستفيد منها وألا نصل الى امكنة كنا نستطيع ألا نصل اليها".