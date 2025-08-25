"طيران الشرق الأوسط" تعلن تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات ليوم الجمعة 29 آب

الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة وسوريين لتجولهم بطريقة غير شرعية

الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة وسوريين لتجولهم بطريقة غير شرعية

مفتي بعلبك - الهرمل بعد لقائه سلام: النزول الى الشارع سلاح ذو حدين لا ندري كيف يمكن أن يؤثر علينا وعلى البلد ككل