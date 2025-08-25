أخبار
بيان من سجناء لبنان حول حلحلة معضلة السجون... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-08-25 | 08:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بيان من سجناء لبنان حول حلحلة معضلة السجون... هذا ما جاء فيه
أعلن سجناء لبنان أنه "بعد أن تفاقمت أوضاع السجون المأساوية في لبنان، وقضى عدد من السجناء نحبهم موتا أو انتحاراً نتيجة انعدام الرعاية الصحية والغذائية والاكتظاظ، وفي وقت شارفت فيه سجون لبنان على الإنهيار الشام، استقبلنا بتفاؤل كبير الاخبار الإيجابية المتداولة أخيراً حول نية الحكومة اللبنانية حلحلة معضلة السجون في لبنان".
وقال السجناء في بيان: "كلنا ثقة أن يتبنى المسؤولون اللبنانيون سلة من الحلول الإنسانية والقضائية الشاملة والشجاعة تجاه هذا الملف، تشمل:
-تحديد سنوات حكمي المؤبد والأعدام.
-تقليص السنة السجنية استثنائياً لستة أشهر.
-تسليم جميع السجناء السوريين إلى سوريا.
-إخلاء سبيل من قضى أكثر من 10 سنوات دون محاكمة حيث أن أكثر من 70 بالمئة من السجناء لايزالون موقوفين منذ سنوات دون محاكمات".
وإذ أشاد السجناء بنية أصحاب القرار في لبنان وسوريا توجههم لحل هذا الملف الإنساني الهام، الذي يمس بشكل مباشر حياة آلاف الأسر والعائلات في البلدين، أكدوا أن حل هذه المعضلة يصحح مسار العدالة ويعزز السلم الأهلي والاجتماعي، كما أنه سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات بين البلدين الجارين، وسيفتح صفحة جديدة تحسب للعهد الجديد والحكومة الجديدة، وسيبقى نقطة مضيئة في سجل أصحاب القرار في لبنان وسوريا على حد سواء.
أخبار لبنان
سجناء
لبنان
حلحلة
معضلة
السجون...
