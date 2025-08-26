الأخبار
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطلق حملة لتحرير 19 نبعًا في إرزاي
أخبار لبنان
2025-08-26 | 05:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطلق حملة لتحرير 19 نبعًا في إرزاي
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم انه "في إطار التنسيق الكامل بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبلدية إرزاي، انطلقت اليوم حملة شاملة لتحرير الينابيع بمحاذاة مجرى النهر على طول يمتد بين 2 و3 كيلومتر، ويبلغ عددها 19 نبعًا، أبرزها نبع السلمان".
اضاف: "تهدف هذه المبادرة إلى وضع الينابيع في متناول جميع المواطنين ومنع أي شكل من أشكال الاحتكار، بالتوازي مع حملة تنظيف لمجرى النهر لضمان انسياب المياه بشكل طبيعي، إضافةً إلى أعمال تنظيف شاملة لمحيط الينابيع".
وختم: "تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة المستمرة للمصلحة بالتعاون مع البلديات المعنية، والرامية إلى صون الموارد المائية وتنظيم الاستفادة منها".
أخبار لبنان
الوطنية
الليطاني
لتحرير
نبعًا
إرزاي
التالي
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة
السابق
