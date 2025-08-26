الأخبار
سلام إستقبل وفودًا متضامنة ومؤيدة مواقفه والحوت أطلعه على حركة المسافرين

أخبار لبنان
2025-08-26 | 06:23
سلام إستقبل وفودًا متضامنة ومؤيدة مواقفه والحوت أطلعه على حركة المسافرين

إستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية النائب وليد البعريني مع وفد كبير من محافظة عكار ضم رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.
 
وخلال اللقاء، أكد الرئيس سلام ان "الحكومة تعمل على تنفيذ بيانها الوزاري وبسط سيادة الدولة على أراضيها كافة"، مشيرًا الى "أهمية رفع الظلم عن كل المناطق اللبنانية، وعكار هي واحدة من المناطق المظلومة ليس من الامس بل منذ عهود".

وإعتبر أن "أحد عناوين إنماء عكار هو اطلاق العمل بمطار القليعات"، لافتًا الى انه "خلال زيارته لمحافظة عكار، وضع هذا المشروع على طريق الإنجاز، خصوصًا إنه لم ينفذ مشروع إنمائي بحجمه منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب".

وفي المناسبة، قال النائب البعريني متوجهًا الى الرئيس سلام: "نقف اليوم في هذا الصرح مؤكدين أننا سنبقى حاملي لواء الدولة ومدافعين عن مؤسساتها ومواقعها الدستورية أمام شخصية أثبتت إقدامًا وجرأةً وإصرارًا، تجلت في قرارات مجلس الوزراء مطلع هذا الشهر حول حصرية السلاح، وهي حجر الزاوية في إعادة النهوض بالدولة. جئنا لنؤكد دعمنا لنهج الدولة وقرارات الحكومة، متضامنين معكم في وجه حملات التخوين والتجريح".

ورأى البعريني أنه "لا شك أن الخطوات المتخذة أخيرًا تاريخية ومركزية في مسار بناء الدولة، لكن لا بد من عمل مواز إداري وإنمائي لتمكين الدولة من القيام بواجباتها. وهنا أتحدث عن عكار تحديدًا التي تعاني من غياب المعالجات الفعلية ومن دون صرف موازنات تخفف واقعها المأسوي. وحتى مشروع مطار القليعات، الذي وعدتم به، لا يسير بالسرعة المطلوبة ونلمس عرقلات في الأفق، ونسعى معكم لمعالجتها بالحكمة حتى تحقيق الهدف".

وختم قائلًا: "نضع هذه المطالب بين أيديكم، مجددين ثقتنا بقدرتكم على معالجتها، ومتعهدين بالعمل يدًا بيد لما فيه المصلحة العامة".

واستقبل الرئيس سلام المجلس الإداري لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا برئاسة فايز البزري الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم مع زملائي أعضاء المجلس الاداري في المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا بلقاء الرئيس سلام. وقد تداولنا شؤونًا تربوية عامة ومقاصدية خاصة، كما تطرقنا الى شؤون وطنية وإقتصادية واجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، سواء على الصعيد الأمني والإقتصادي والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة جميع هذه الأمور بحكمة وشفافية، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين".

وأشار إلى أن "اللقاء تخلل شرح موجز عن جمعية المقاصد في صيدا وشؤونها ودورها في المجتمع الصيداوي بخاصة واللبناني عامة، ورؤية المجلس الإداري وجهوده المبذولة للحفاظ على هذه المؤسسة التربوية الإسلامية والوطنية العريقة وسبل تطويرها لتستمر في أداء رسالة مؤسسيها في خدمة التربية والتعليم وتعزيز القيم الإسلامية السمحاء، الداعية الى الخير والأخلاق والتعايش والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف وترسيخ الانتماء للوطن والتنشئة المواطن الصالح، المتفاعل إيجابيًا مع العالم. وقد أثنى دولة الرئيس على الجهود التي يبذلها المجلس الاداري للجمعية، متمنيًا للجمعية الازدهار وللمجلس دوام التوفيق".

وقال :"بدورنا، رحبنا باسم المقاصديين بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء مجتمعًا برئاسة دولته، وأكدنا له وقوف "المقاصد" الأكيد إلى جانب الشرعية اللبنانية ومؤسسات الدولة الدستورية، ومقام رئاسة الوزراء بما يمثله من رأس السلطة التنفيذية وموقع المسؤولية الوطنية في لبنان. كما جددنا التعبير عن إيمان "المقاصد" الراسخ بمشروع بناء الدولة التي تحمي الوطن والمواطن وتحقق العدالة وترعى المؤسسات وتنهض بلبنان، لا سيما بعد كل الازمات التي عصف بالوطن وهذه الظروف الإستثنائية والإنتقالية التي يمر بها الوطن".

والتقى الرئيس سلام رئيس مجلس إدارة شركة "الميدل ايست" محمد الحوت الذي أوضح أنه "مع اقتراب انتهاء موسم الصيف، اطلعت الرئيس سلام على حركة المطار الناجحة جدًا خلال هذا الموسم، والزيادة الكبيرة في عدد الركاب من منتصف تموز حتى اليوم. وقد أبدى رئيس الحكومة تقديره للشركة منوها بالجهود التي تبذلها". 
 
كذلك، استقبل الرئيس سلام النائب ميشال الدويهي وتناول البحث المستجدات وقضايا مطلبية تخص منطقة الشمال.

LBCI
آخر الأخبار
01:40

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة العازلة للدفاع عن سكان الجولان والجليل

LBCI
خبر عاجل
04:42

مورغان أورتاغوس من بعبدا: إسرائيل مستعدة للذهاب خطوة بخطوة مع الحكومة اللبنانية والأمر الآن يعتمد على الأفعال لا الأقوال وسنقابل إتخاذ الحكومة خطوة بحث إسرائيل على اتخاذ خطوة أخرى

LBCI
آخر الأخبار
04:45

الموفد الاميركي توم براك من بعبدا: الحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
03:20

الخارجية الصينية بشأن هجوم إسرائيل على مستشفى بغزة: على إسرائيل أن توقف فورًا العمل العسكري في القطاع

