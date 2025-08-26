الأخبار
دريان رعى إعادة تدشين عيادات طب الأسنان في مركز دار الفتوى بدعم من "بيروت بخير" برئاسة شقير
2025-08-26 | 14:53
دريان رعى إعادة تدشين عيادات طب الأسنان في مركز دار الفتوى بدعم من "بيروت بخير" برئاسة شقير
رعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان حفل إعادة تدشين وتأهيل وتجهيز عيادات طب الأسنان في المركز الصحيّ العام التابع لدار الفتوى في عائشة بكار وذلك على نفقة جمعية "بيروت بخير" التي يرأسها الوزير السابق محمد شقير بحضوره وأعضاء الجمعية والمدير العام للمركز الصحي الدكتور الشيخ محمود الخطيب وأعضاء لجنة المركز ورئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة القنصل محمد الجوزو ورئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية محمد خالد سنو والقاضي خلدون عريمط والمديرين العامين في مؤسسات دار الفتوى والعديد من الشخصيات.
وقدمت لجنة المركز للوزير شقير درعا تكريمية عربون محبة وتقدير.
وأكّد شقير أنّ "المركز الطبيّ لدار الفتوى هو من المراكز الصحية المشهود لها في تقديم الرعاية الصحية لأهل بيروت وتقديم كل ما يحتاج اليه المواطن من طبابة واستشفاء ودواء".
وقال: "ندعم المراكز الصحية بشكل عام لأنها تعمل لمصلحة الناس وصحتهم وسنظل ندعم هذا المستوصف إن شاء الله، وكل ما يلزمه من تجهيزات ومعدات لتتسع فائدة هذا المركز وتشمل كل النواحي الصحية والطبية".
أمّا المفتي دريان فلفت إلى أنّ "المركز الصحيّ هو أحد فروع مؤسسات دار الفتوى، ويعمل جاهدا على تحسين أداءه حتى يكون بمصاف المراكز الصحية المهمة وليقدم كل الخدمات الطبية والاستشفائية من صحة عامة وطب أسنان وما توافر من دواء وتصوير إشعاعي لخدمة أهلنا في بيروت، والمركز يفتح أبوابه لكل إنسان بحاجة إلى طبابة".
وقال: "الأستاذ محمد شقير يسير على خطى والده المرحوم نزار شقير وينهج نهجه في تقديم العون و المساعدة والعطاء والرعاية لمؤسساتنا الإسلامية، ونعمل جاهدين لكي نخفف من وطأة أعباء الحياة على أهلنا وناسنا في هذه الفترة الحرجة والصعبة. في هذه المناسبة الطيبة الكريمة نطمح الى ان يكون المركز الصحي هو مركز رعاية أولية إن شاء الله، ونحن نأمل بان نقوم بهذا المجهود المشكور الطيب، وهذا الأمر ليس مقصودا منه الدعاية ، وإنما المقصود منه هو مرضاة الله سبحانه وتعالى".
