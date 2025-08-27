الأخبار
بهاء الحريري يوقّع اتفاق تعاون مع طارق المرعبي لخدمة عكّار

2025-08-27
0min
بهاء الحريري يوقّع اتفاق تعاون مع طارق المرعبي لخدمة عكّار

كتب رجل الأعمال بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس" : "وقّعنا اليوم اتفاق تعاون رسمي من أجل خدمة أهل عكّار الطيبين. ولا أجد أفضل من النائب السابق طارق المرعبي شريكًا في هذه المسيرة، ابن عائلة كريمة خدمت اهلها أبناء عكّار بأمانة وإخلاص على مدى أجيال. أتطلّع إلى عمل مشترك مثمر، وسنُعلن عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب."
 
 

Learn More