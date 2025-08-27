بهاء الحريري يوقّع اتفاق تعاون مع طارق المرعبي لخدمة عكّار

كتب رجل الأعمال بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس" : "وقّعنا اليوم اتفاق تعاون رسمي من أجل خدمة أهل عكّار الطيبين. ولا أجد أفضل من النائب السابق طارق المرعبي شريكًا في هذه المسيرة، ابن عائلة كريمة خدمت اهلها أبناء عكّار بأمانة وإخلاص على مدى أجيال. أتطلّع إلى عمل مشترك مثمر، وسنُعلن عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب."