رجّي استقبل القائم بأعمال سفارة العراق وسفير فلسطين الجديد وشكر للعراق تزويده لبنان بالنفط

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق محمد رضا الحسيني الذي وجّه له دعوة رسمية من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لزيارة بغداد، وقد وعد الوزير رجّي بلتبيتها في أقرب فرصة ممكنة.



كما وجّه القائم بالأعمال العراقي دعوة للوزير رجّي للمشاركة في "المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم الهول والمخيمات وأماكن الاحتجاز المحيطة به" المرتقب عقده في نيويورك بدعوة من العراق خلال شهر أيلول المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



من جهته، شكر الوزير رجّي العراق على "دعمه المتواصل للبنان ووقوفه الدائم الى جانبه وعلى تزويده بالنفط لتشغيل معامل الكهرباء وتخطي أزمة الطاقة التي يعانيها."



كما استقبل الوزير رجّي سفير فلسطين المعيّن حديثاً في لبنان محمد الأسعد الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده، وكانت مناسبة للحديث عن موضوع تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية الى السلطات اللبنانية.