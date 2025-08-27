عون بحث وريزا في عمل المنظمات الدولية في لبنان

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا، عمل المنظمات الدولية في لبنان.