نواب يتقدّمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم بعد تصريحات مثيرة للجدل

عقب تصريحات أدلى بها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم منتصف الشهر الجاري، والتي اعتُبرت مثيرة للجدل من قبل بعض الأوساط السياسية، تقدّم عدد من النواب والشخصيات السياسية بشكوى جزائية ضده أمام قصر العدل في بيروت، متخذين صفة الادعاء الشخصي. ووصف النائب أشرف ريفي تصريحات قاسم بأنها "غير مسؤولة وغير وطنية"، مؤكدًا أن الرد جاء عبر مسار دستوري يهدف إلى تعزيز دور الدولة. من جهته، شدّد النائب جورج عقيص على ضرورة إحالة الخلافات السياسية إلى القضاء، معبّرًا عن ثقته في قدرة القضاء على حماية الحريات والسلم الأهلي.