الأبحاث الزراعية: لضرورة فتح المجاري مع إقتراب موسم الأمطار

دعت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان "وزارة الداخلية وكل البلديات، مع اقتراب موسم الامطار في الخريف، الى ضرورة فتح جميع المجاري والسواقي والقنوات وتنظيف الانهار، لمنع حدوث فيضانات عند هطول الامطار، على ألا ترمى النفايات التي تزال على حافة القنوات إنما يجب رميها بمكان بعيد لكي لا تعود وتسقط في المجاري".



كما دعت المواطنين الى "عدم رمي النفايات من قناني البلاستيك وعبوات التنك وكل ما هو من نفايات، على الطرقات وفي المجاري لأنها ستتسبب بتسكير المجاري وبحدوث فيضانات".