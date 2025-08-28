الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في طرابلس وعكار

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها "واصلت جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق البيرة وتل عباس وتل حياة وعمارة البيكات في عكار وطرابلس".



وبحسب البيان، فإن هذه العمليات أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور، والتبغ المستورد بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape.



وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.