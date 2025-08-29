رجي تسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير الكندي الجديد..

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي نسخة من أوراق إعتماد سفير كندا المعيّن حديثا لدى لبنان غريغوري غاليغان، وكانت مناسبة للحديث عن أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها على مختلف الصعد إنطلاقا من الروابط القوية التي تجمع شعبي البلدين والوجود اللبناني المميز في كندا.



وتمنى الوزير رجّي للسفير غاليغان النجاح والتوفيق في مهمته الديبلوماسية.