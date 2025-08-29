شقير: لأوسع تضامن مع الجيش

أعلن رئيس "تجمع كلنا بيروت" ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أنه "مرة جديدة يسطر الجيش اللبناني بدمائه الزكية في الجنوب أسمى معاني الشرف والتضحية والوفاء، مثبتًا قدرته الفائقة على أداء مهامه كاملة في الدفاع عن الأرض وصون الوطن مهما بلغت التضحيات".



واعتبر شقير في منشور على منصة "إكس"، أن سقوط شهيدين، ضابطًا وعنصرًا من الجيش، وإصابة آخرين، مأساة محزنة تأتي في سياق مسيرة طويلة من العطاء والفداء في سبيل حماية الجنوب والوطن وتنفيذ المهمات الوطنية.



وشدد على أنه لا بد في هذه الظروف الأليمة والدقيقة من أوسع تضامن مع المؤسسة العسكرية والالتفاف حولها ودعمها، لتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة ومسؤولياتها الوطنية.



وقال: "خالص العزاء للمؤسسة العسكرية ولذوي الشهيدين الأبرار، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".