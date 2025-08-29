جنبلاط: ما يُطرح على لبنان "إملاء إسرائيلي" والحل يكمن في الحوار

رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن ما يُطرح على لبنان هو "إملاء إسرائيلي" يهدف إلى فرض الاستسلام، مشدّدًا على أن الحل يكمن في الحوار لإقناع حزب الله، وليس بالمواجهة العسكرية.



واعتبر جنبلاط في حديث لصحيفة "لوريان لو جور"، أن مقاتلي حزب الله "جزء من النسيج اللبناني"، معتبرًا أن التركيز على سلاحه من دون مراعاة الحساسيات السياسية للطائفة الشيعية "لن ينجح".



ودعا إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مذكّرًا بضرورة دعم واشنطن للقطاعين العسكري والاقتصادي في لبنان.



كما شدّد على أهمية ترسيم الحدود مع سوريا والتعاون في مكافحة التهريب والكبتاغون.



وفي ما خصّ السويداء، جدّد جنبلاط تأكيده أن المحافظة "جزء لا يتجزأ من سوريا"، داعيًا إلى لجنة تحقيق سورية – دولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الأخيرة، على أن يتبع ذلك فتح الطرق والمصالحة ومعالجة ملف المعتقلين.



وأشار جنبلاط إلى أن لبنان أمام فرصة تاريخية بعد تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع التي أكد فيها خروج دمشق من فلك إيران، معتبراً أن ذلك قد يفتح بابًا لتسوية جديدة في المنطقة.